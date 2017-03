Santa Fe completó 22 partidos invicto en Liga: empató 0-0 contra Cali

Cali y Santa Fe jugaron un partido muy aburrido en el estadio Palmaseca, que terminó en empate 0-0, en la fecha 9 de la Liga I-2017.



Los ‘cardenales’ salieron un poco más propositivos al inicio del encuentro, con Omar Pérez como bastión del ataque, intentó ser el conector entre la primera línea de volantes y los delanteros.

Máyer Candelo, el de más experiencia en mitad de campo de los ‘azucareros’, también intentaba ser el conductor, pero los defensas de Santa Fe mostraron seguridad y no los dejaron acercar en el arco de Robinson Zapata.



Fue hasta el final del primer tiempo que Cali hizo emocionar a sus hinchas. Fabián Sambueza, de tiro libre, puso un balón a ras de piso a Candelo, quien remató fuertemente, pero el balón pegó en Humberto Osorio Botello y luego en Daniel Rosero y se terminó la jugada.



La segunda mitad no cambió mucho, a los 60 minutos Andrés Roa pisó el área y quedó mano a mano con Robinson Zapata, pero el experimentado guardameta le quitó el balón de los pies al volante del Cali.



Gustavo Costas y Jairo Arboleda hicieron cambios en pos de buscar más el arco de su rival, pero poco hicieron las incorporaciones.



Johan Arango fue quien llevó la opción más clara, pues con un remate de media distancia hizo que Camilo Vargas se estirara por primera vez en la noche.



La respuesta llegó a los 83, cuando Jefferson Duque quedó solo contra 'Rufay', el delantero definió con su derecha, pero el guardameta sacó su pie izquierdo para atajar el esférico.



Tres minutos después, Nicolás Benedetti también pudo superar la barrera defensiva del 'cardenal', sacó al arquero, pero cuando iba a definir no quedó cómodo y su disparo salió fuera de los tres palos.



Con el resultado, Cali sumó once unidades, mientras que Santa Fe llegó a trece puntos.



Síntesis



Deportivo Cali 0/0 Independiente Santa Fe



Cali: Camilo Vargas (6), Nilson Castrillón (5), Dany Rosero (5), Germán Mera (5), Jeison Angulo (5); Andrés Pérez (5), Kevin Balanta (5); Fabián Sambueza (5), Máyer Candelo (5), Andrés Roa (5); Jefferson Duque (5).

Cambios: Jown Cardona (6) por Andrés Roa (19 ST), Abel Aguilar (5) por Kevin Balanta (21 ST), Nicolás Benedetti (6) por Fabián Sambueza (24 ST).

D.T.: Jairo Arboleda (e)



Santa Fe: Robinson Zapata (6); José Moya (5), Javier López (5), Dairon Mosquera (5); Carlos Arboleda (5), Baldomero Perlaza (5), Daniel Buitrago (5), Cristián Borja (5); Omar Pérez (5); Humberto Osorio Botello (5), Jorge Obregón.

Cambios: Anderson Plata (5) por Humberto Osorio (19 ST), Johan Arango (5) por Omar Pérez (28 ST), Carlos Polo (5) por Daniel Buitrago (40 ST).

D.T.: Gustavo Costas



Goles: No hubo



Amonestados: Andrés Pérez (40 PT), Máyer Candelo (18 ST), Germán Mera (45+1 ST) para Deportivo Cali. Dairon Mosquera (12 PT), Jorge Obregón (30 PT), Baldomero Perlaza (31 PT), Daniel Buitrago (25 PT) para Santa Fe.



Expulsados: No hubo



Figura: Robinson Zapata (6)



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 15.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Hervin Otero (6).



Partido: Regular.



Redacción Futbolred

Nelson Sandino