Nacional, con el equipo b, goleó 1-5 a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera y Atlético Nacional saltaron al terreno de juego para un compromiso que enfrentaba dos rivales con diversa historia en el fútbol colombiano. Los aurinegros llegaban con la necesidad de ganar en condición de local y el conjunto verde con la firme intención de encaminarse hacia el primer lugar de la liga.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la salida por los costados tuvo dos aproximaciones sobre la portería adversaria. De otro lado, Atlético Nacional ordenado en cada una de sus líneas, ejerció una presión alta y fue así como en el minuto seis de la primera parte después de un rechazo del portero Ricardo Jerez, toma el rebote Andrés Ibarguen quien convierte gol al palo derecho y de esta forma decretar el uno por cero a favor del visitante.



Ahora bien, el conjunto verdolaga tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol en dos oportunidades donde no pudo definir, sin embargo, Alianza Petrolera no se resignó, intensificó su actitud ofensiva y en el minuto 19, el jugador Vásquez sujeta al delantero Cesar Arias, el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor del onceno petrolero. El encargado del cobro fue el mismo Arias que convirtió el gol del empate en remate al centro de la portería. Atlético Nacional con el objetivo de conseguir los tres puntos encontró en el minuto 24, el segundo gol de la noche a través del jugador Daniel Lloreda que definió de fuerte remate al palo de la mano derecha del portero Jerez.



Así pues, Alianza Petrolera perdió la seguridad en defensa y la tenencia de balón, hecho que supo aprovechar Nacional que en el minuto 31 después de un cobro de tiro de esquina, define de forma impecable Aldo Ramírez, al palo de la mano derecha del portero Jerez que vio caer por tercera vez su portería. De esta forma, culminó el primer tiempo con la derrota tres por uno a favor de Atlético Nacional.



Para la segunda mitad el libreto no cambió, Atlético Nacional con tenencia de balón mantuvo el control del partido, entre tanto, Alianza Petrolera lució un tanto impreciso e intentó generar volumen ofensivo en el último cuarto de cancha.



Ahora bien, sobre el meridiano de la segunda mitad Nacional con el control de los ritmos del partido, “descanso” con la tenencia de balón, es así como en el minuto 23 de la segunda parte el recién ingresado Cristian Dájome convierte el cuarto gol para el verde, después de un fuerte remate que pega en el palo de la mano izquierda de Jerez y se introduce en la portería para certificar la victoria de Atlético Nacional.



En el minuto 38 de la segunda mitad, Luis Carlos Ruiz filtra un balón en medio de los centrales de Petrolera, recepciona el balón Cristian Dájome quien define por debajo de las piernas del portero Jerez que no pudo hacer nada para evitar el quinto gol de la noche para el equipo Atlético Nacional. Terminó el partido con goleada cinco por uno de Nacional sobre un débil y confundido Alianza Petrolera. El conjunto verde con seguridad en defensa, tenencia de balón y efectividad en el frente de ataque fue un digno rival que gano, gustó y goleo.



Síntesis.



Alianza Petrolera 1 – Atlético Nacional 5



Alianza Petrolera

Ricardo Jerez (6), Carlos Riascos (5), Luciano Ospina (5), Carlos Ramírez (5), Cristian Flórez (5), Gustavo Bolívar (4), Juan Ríos (5), Carlos Lizarazo (4), Estefano Arango (4), Alex Castro (4) y Cesar Arias (6).

DT: Jorge Luis Bernal.



Atlético Nacional

Cristian Bonilla (6), Jaider Borja (6), Felipe Aguilar (6), Ezequiel Palomeque (6), Edwin Velasco (6), Elkin Blanco (6), Aldo Ramírez (6), Daniel Lloreda (6), Andrés Ibarguen (6), Mariano Vásquez (6) y Luis Carlos Ruiz (6).

DT: Bernardo Redín.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Arias (Penal, 19 PT).



Goles Nacional: Ibarguen (6 PT), Lloreda (24 ST), Ramírez (31 PT) y Dájome (23 y 38 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Edwin Torres (4) por Arango (35 PT), Yhorman Hurtado (4) por Bolívar (13 ST) y Roger Torres por Castro (33 ST).



Cambios Nacional: Juan Nieto (5) por Vásquez (17 ST), Cristian Dájome (7) por Lloreda (19 ST) y Edwin Valencia por Ramírez (33 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.

Expulsados Nacional: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Lizarazo (22 PT) y Rios (43 PT).

Amonestados Nacional: Blanco (39 PT) y Lloreda (44 PT).



Detalle: Alianza Petrolera tres fechas consecutivas sin conseguir la victoria.

Figura: Cristian Dájome delantero de Atlético Nacional.

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 7.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jorge Guzmán (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.