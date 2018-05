Huila y Nacional empataron 0-0 en un partido con dos opciones de gol

No parecía una semifinal, de verdad. Huila, que era el “local”, en el papel, tenía poca gente haciéndole fuerza en un estadio El Campín casi lleno, salvo la tribuna norte, cerrada por el mal comportamiento de la barra opita. Nacional, con más público y más experiencia, no supo sacarle provecho a unas circunstancias que a la larga le favorecían. Los dos equipos quedaron en deuda y ahora, la serie que definirá al primer finalista de la Liga llega a Medellín con poca historia para contar.

“La idea de nosotros era plantear un buen juego. Nacional es fuerte de local y de visita. Nosotros jugamos en una cancha que no es la habitual nuestra. Esperábamos sacar un buen trabajo defensivo. Adelante no pudimos concretar bien. La llave está abierta y de visita nosotros también hacemos buenos partidos”, dijo el zaguero del Huila Andrés Felipe Correa a Win Sports.



Los verdes, que jugaron de negro en Bogotá, mantuvieron una tendencia que han mostrado en las ciudades de altura este semestre: no ha podido ganar. Ya había perdido con Patriotas y Equidad y había empatado dos veces con Millonarios (contando la Superliga) y una con Boyacá Chicó. Eso, sin contar la derrota frente a Bolívar, en La Paz, en la Copa Libertadores. Hay que decir que al menos, por iniciativa, Nacional hizo un poco más por el partido. No mucho.



Huila también sigue igual en una tendencia que, para el sistema del campeonato, no deja de ser preocupante: lleva seis partidos sin ganar, aunque los últimos tres fueron empates. El mismo sistema también le permitiría, con orden y un poco de suerte, colgarle una estrella a su escudo de punto en punto, como, por ejemplo, lo hizo Santa Fe en la Copa Suramericana.



Del partido no hay gran cosa que decir. Huila le apostó a jugar como si fuera visitante: esperó en su campo, le dio la iniciativa a Nacional y le apostó a un contraataque que nunca funcionó. En defensa pareció armar un buen muro, pero esa pared tenía una grieta, la zona de Carlos Ramírez, que pasó trabajos como lateral izquierdo a pesar de que ya se ha acostumbrado a actuar, en ese equipo, en una posición distinta a la que ha tenido casi toda su carrera, la de zaguero central. Nacional entró por ahí seguido y se olvidó prácticamente de atacar por la izquierda. Todo eso se resume en una sola opción, una sola, en el primer tiempo, un remate de Jeison Lucumí que sacó el portero Geovanni Banguera.



La segunda mitad no fue muy diferente, salvo que Huila, primero, intentó adelantar un poquito sus líneas, y luego, en los últimos diez minutos, trató de encontrar las ideas que le faltaron en los otros 80 con la entrada de Máyer Candelo. Nacional mantuvo su esquema y lo que refrescó fue pieza por pieza, con jugadores de corte similar: Vladimir Hernández por Lucumí, Aldo Ramírez por Gonzalo Castellani y Gustavo Torres por un inédito Reinaldo Lenis. El balance, con los cambios, fue el mismo del primer tiempo, una sola opción de gol, también de Nacional, por un remate de Castellani que, cómo no, atajó Banguera.



La primera semifinal se definirá en el estadio Atanasio Girardot, el sábado, a las 6 de la tarde. Allí, los verdes no han perdido y no han recibido goles en la Liga este semestre. Con esos antecedentes, el 0-0 puede ser poco para Huila, que, en la práctica, fue más visitante que nunca.

Síntesis

Huila 0, Nacional 0



Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (5), Andrés Correa (6), Eddie Segura (6) y Carlos Ramírez (4); Juan David Rodríguez (5), Ronaldo Tavera (6), Michael Ordóñez (5), Jorge Ramos (5), Ómar Duarte (4), y Edwar López (4). DT: Néstor Craviotto.



Nacional: Fernando Monetti (6), Helibelton Palacios (6), Diego Braghieri (6), Alexis Henríquez (5) y Christian Mafla (6); Jorman Campuzano (6), Reinaldo Lenis (4), Gonzalo Castellani (6), Macnelly Torres (5), Jeison Lucumí (6), y Dayro Moreno (5).

DT: Jorge Almirón.



Partido: malo.



Cambios en Huila: Diego Gómez por López (32 ST), Máyer Candelo por Rodríguez (37 ST) y Manuel Isaza por Duarte (44 ST).



Cambios en Nacional: Vladimir Hernández por Lucumí (18 ST), Aldo Ramírez por Castellani (27 ST) y Gustavo Torres por Lenis (41 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados: Correa (Huila), Henríquez, Castellani (Nacional).



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Correa (6).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 20.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Alexánder Ospina (7).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

