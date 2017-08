Tolima se sacudió en Ibagué y le ganó 2-0 a Cortuluá

En un partido en el que no se pasaron situaciones de apremio y se tuvo un buen funcionamiento, Deportes Tolima derrotó 2 a 0 a Cortuluá. José David Lloreda y Marco Pérez anotaron los tantos pijaos.





La noche fría, el horario poco habitual para el fútbol profesional en Ibagué, la falla en la iluminación (nada raro en el Murillo Toro) y la poca asistencia de aficionados pintaban un juego aburrido; precisamente el tedio era el denominador para el arranque del juego de cierre de la fecha nueve de la Liga

Los jugadores del Tolima salieron al partido con la presión de la posible salida del técnico José "Cheche" Hernández de no ganar ante el equipo de Tuluá. Así mismo debía reponerse de la irregular campaña que los tiene fuera de los ocho en un vaivén de altas y bajas en el rendimiento colectivo e individual.



Los locales intentaban ser punzantes y pisar con propiedad los predios de Caffa, se juntaban Montoya, Carrascal, Lloreda y Pérez, queriendo crear oportunidades de romper la igualdad. En defensa no pasaban apuros, pero no eran claros en la generación de ideas, ante un Cortuluá aplicado y con pobre producción ofensiva.



Solo hasta el minuto 37 se produjo una opción clara para abrirse el marcador a favor del dueño de casa. Luego de un cobro de tiro libre ejecutado por Marco Pérez, el disparo fue desviado por el golero Caffa que envió el balón al tiro de esquina.



Se realiza el saque y dentro del área aparece el zaguero Luis Felipe Cardoza, que de golpe de cabeza le da dirección de arco al esférico, en el camino la toca José David Lloreda y vulnera el arco tulueño y marcando el gol Pijao.





El local mandó y alargó la cuenta



Tolima salió a buscar la segunda anotación, con mayor decisión y con la tranquilidad que le daba estar por encima en el marcador, y precisamente a los 21 minutos aumentó la cuenta.



En una jugada de pared entre Carrascal y Banguero, este último levanta un centro que es capitalizado por Marco Pérez, con un sutil toque de cabeza le da dirección al balón que se cuela en la portería rival.



Un buen manejo de las acciones de juego realizó el Vinotinto y Oro, cedió por pasajes el control del balón a Cortulua y quiso sorprender a la contra, como en la primera etapa supo trabajar con solvencia en defensa y aguantar sin desesperación.



La victoria cayó bien y el rendimiento del conjunto fue positivo, esto da tranquilidad para preparar el clásico del próximo fin de semana, se prenden las alarmas con una posible lesión de Santiago Montoya, pero podría reaparecer el goleador Ángelo Rodríguez.

Síntesis

Tolima 2 / Cortuluá 0



Tolima: Joel Silva (6); Juan Guillermo Arboleda (7), Sergio Mosquera (7), Luis Felipe Cardoza (7), Danobis Banguero (6); Avimiled Rivas (7), José David Lloreda (8), Rafael Carrascal (6), Santiago Montoya (5), César Quintero (6); Marco Pérez (8).

DT: José Eugenio Hernández.



Cortuluá: Germán Caffa (6); Jimmy Valoyes (5), Yair Arrechea (6), Mateo Puerta (6), Vinicius de Paiva (5); Luis Caicedo (6), Diego Chica (7), Giovanny Martínez (5), Ali Reyes (5); Feiver Mercado (6), Carlos Ibarguen (5).

DT: Néstor Otero.



Partido: Regular



Cambios en Tolima: Carlos Rentería por César Quintero (24 ST), Mariano Vásquez por Santiago Montoya (29 ST), Víctor Ocampo por Avimiled Rivas (35 ST).



Cambios en Cortuluá: Óscar Camilo (6) por Ali Reyes (36 PT), Antony Tapia por Carlos Ibarguen (1 ST), Cristian Borja () por Vinicius de Paiva (12 ST).



Goles: José David Lloreda (37 PT), Marco Pérez (21 ST),



Expulsados: No hubo.



Amonestados de Tolima: Carlos Rentería (45 ST).



Amonestados de Cortulua: Luis Caicedo (45 ST), Yair Arrechea (39 ST),



Estadio: Manuel Murillo Toro



Asistencia: 1000 espectadores aprox.



Taquilla: No fue suministrada.



Figura: Marco Pérez (8)



Árbitro: Wilmar Roldán (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué