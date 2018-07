Castellanos fue el héroe en el empate 0-0 de Patriotas y Santa Fe

Empate 0-0 entre Patriotas y Santa Fe, en la disputa de la primera fecha del Torneo Finalización, con lo que el onceno boyacense dejó escapar los dos primeros puntos en condición de local.



El local fue mucho más con la tenencia del esférico, el toque de primera intención y un trabajo en conjunto que se hizo evidente con los minutos de más que tuvo en la posesión del útil, ante un visitante en el que algunos de sus debutantes no dieron el rendimiento que se esperaba.

Un marcador sin goles que reflejó de, algún modo, las circunstancias en las que se desarrolló el juego en la primera parte. Patriotas dominó más el compromiso a través de la movilidad de siempre de Carlos Mosquera y la presencia en el área grande de Mario Álvarez y de Ramiro Fergonzi, quien hizo su debut y mostró movilidad y potencia en los últimos metros de la cancha.



Precisamente, en el circuito ofensivo que construyó el onceno tricolor se destacó el trabajo ofensivo del ariete argentino quien tuvo la ocasión más clara de abrir el marcador al minuto 2, en una jugada que partió de los pies de Mario Álvarez y culminó con el remate del exMitre y la salvada providencial de Leandro Castellanos, quien con mano cambiada la envió al tiro de esquina.



De a poco Santa Fe comenzó a tener una mejor disposición en la cancha, que logró dos aproximaciones con el extremo Carmelo Valencia, quien fue el que más insistió por conseguir la anotación, pero careció de sociedad en gran parte de la primera etapa.



De nuevo fue Fergonzi el que buscó la puerta de Castellanos, pero tampoco tuvo fortuna con su remate que salió desviado. Luego el que ripostó fue el cuadro capitalino con dos corridas de Anderson Plata que no logran vulnerar la valla de Martínez, siendo la segunda la que estuvo cerca de poner el tanto del desequilibrio.

Salida rápida por el costado derecho de Carlos Arboleda, que mediante una asistencia encontró bien dispuesto a Plata, quien de inmediato sacó un remate que volvió a salvar Martínez.



Santa Fe no logró acomodarse por completo en el terreno de juego. Las condiciones del gramado de La Independencia suelen hacer estragos en la humanidad de los jugadores de la visitante.



Santa Fe se acordó de la portería de Martínez y es otra vez Valencia el que se atrevió con un tímido remate que no tuvo fortuna en su objetivo y minutos después Juan Roa con un tiro de media distancia obligó a una estirada de Martínez.



Si bien Patriotas es el dueño de la pelota pero no es contundente en el último cuarto de la cancha, de a poco Santa Fe se le más suelto en el rectángulo de juego.

Al final, un empate justo si quiere para los dos oncenos que mostraron cosas interesantes, pero de los cuales que se espera aún más luego de ese trabajo de pretemporada.



Para destacar, la ceremonia que se realizó antes de iniciar el lance, en la que se le hizo un homenaje al jugador argentino Ómar Sebastián Pérez, por parte de los directivos de su exequipo. En medio de una calle de honor, Pérez recibió una placa de Santa Fe y una camiseta por parte de Patriotas.

Síntesis

Patriotas 0 - Santa Fe 0



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Davinson Monsalve (6), Jerson Malagón (6), Miller Mosquera (5); Andrés Ávila (6), Exequiel Benavidez (6), Ómar Pérez (5), Carlos Mosquera (4); Mario Álvarez (5) y Ramiro Fergonzi (6). D.T.: Diego Corredor.



Santa Fe: Leandro Castellanos (7); Carlos Arboleda (6), José Moya (6), Carlos Henao (6), Juan Valencia (5); Juan Roa (5), Yeison Gordillo (6), Diego Guastavino (5), Anderson Plata (5); Arley Rodríguez (5) y Carmelo Valencia (6). D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Partido: Regular.



Goles: no hubo.



Cambios en Patriotas: Mario Ramírez por Carlos Mosquera (24 ST), Diego Álvarez por Mario Álvarez (25 ST) y John Velásquez por Ómar Pérez (29 ST).



Cambios en Santa Fe: Víctor Giraldo por Juan Valencia (30 ST), por Baldomero Perlaza por Diego Guastavino (37 ST) y Rubén Bentancourt por Arley Rodríguez (34 ST).



Amonestados en Patriotas: Miller Mosquera (13 ST) y Santiago Roa (24 ST).



Amonestados en Santa Fe: Óscar Moya (41 PT), Yeison Gordillo (45 PT + 2’), Juan Roa (6 ST) y Leandro Castellanos (6 ST).



Figura: Leandro Castellanos (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 6.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Ferney Trujillo (5).



Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo

Tunja