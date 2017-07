Junior, de la mano de Chará y ‘Teo’, paseó al América de Cali

La dupla con la que Junior de Barranquilla rompió el mercado para el segundo semestre comienza a darle frutos al equipo que dirige Julio Comesaña. Ya en la primera fecha, frente a Equidad, había dado pinceladas de lo que podía dar. Este jueves, tuvo una demostración de contundencia. Junior le pasó por encima al América, le ganó 3-0 y es el líder de la Liga.

Cada vez que Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez cruzaron miradas y se juntaron en el campo hicieron ver muy mal a una defensa que no había recibido goles en este semestre. A los 21 minutos, Germán Gutiérrez le quitó un balón en la mitad de la cancha al ‘Queso’ Fernández y se lo entregó a Chará: que la figura resuelva. Y la figura resolvió con un remate desde afuera del área que desvió en un rival y colgó al portero Carlos Bejarano.



Apenas empezaba el segundo tiempo cuando volvieron a aparecer los refuerzos que más ruido hicieron este semestre. Teo corrió por la izquierda y mandó la pelota al área. La bola atravesó las 18 sin resistencia hasta que le cayó a Chará, que tuvo tiempo de levantar la cabeza y escoger a dónde rematar: la puso pegada al poste de la mano izquierda del arquero.



América no reaccionaba. Y Teo, que unos minutos antes cometió un penalti que no vio el árbitro Wílmar Roldán, un agarrón en su área, terminó marcando el tercero, a los 11, tras un gran pase de Chará.



Roldán cometió otro error, al no dar un gol legítimo del América, en un cabezazo de Éder Castañeda tras un cobro de costado. El asistente de oriental, Alejandro Gallego, levantó la bandera cuando no era.



Pudo ser mucho más amplia la diferencia. Chará, de frente a Bejarano, se perdió un gol al tirarla por un lado del arco. Luego, Léiner Escalante recibió un cambio de frente. No tenía perfil para zurda. Cuando enganchó, remató sin fuerza. Y luego, el debutante uruguayo Matías Mier, a siete metros del arco rival, tiró la pelota por encima.A pesar de la derrota, América sigue por fuera de la zona de descenso, aunque aún con la bala de oxígeno al lado: apenas está tres puntos por encima de Jaguares.

Síntesis

Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (7), Jonathan Ávila (7), Rafael Pérez (7), Germán Gutiérrez (7); Leonardo Pico (7), Sebastián Hernández (7), Yimmi Chará (8), Léiner Escalante (6); Teófilo Gutiérrez (8), Roberto Ovelar (5).

DT: Julio Comesaña



Cambios: Matías Mier por Escalante (30 st), James Sánchez por Ovelar (30 st), Jarlan Barrera por Hernández (38 st).



América: Carlos Bejarano (5); Juan Camilo Angulo (5), Efraín Cortés (5), Éder Castañeda (5), Iván Vélez (4); Johnny Vásquez (5), William Arboleda (5), Carlos Lizarazo (4), Darío Bottinelli (4); Fernando Fernández (4) y Olmes García (4).

DT: Hernán Torres



Cambios: Eisner Loboa (5) por García (12 st), Brayan Angulo por Lizarazo (21 st), Santiago Silva por Fernández (31 st).



Partido: Bueno



Figura: Teófilo Gutiérrez (8)



Goles: Junior: Chará (20 pt y 2 st), Gutiérrez (10 st).



Amonestados en Junior: Pérez (30 pt)



Amonestados en América: Lizarazo (20 pt), Angulo (31 pt), Vásquez (28 st)



Expulsados: No hubo



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 37.954 espectadores



Taquilla: $614.150.000



Árbitro: Wílmar Roldán (7)



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc



Síntesis de Manuel Ortega

Para EL TIEMPO

Barranquilla