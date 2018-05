Huila perdió el invicto en casa: cayó 1-2 contra Jaguares

Salvo algunas jugadas esporádicas de Eder Steer , Pablo Rojas y Leiner Escalante sobre predios del golero Banguera, muy poco ofreció en ataque el cuadro visitante que siempre le apostó al contragolpe y al final se llevó el botín mayor gracias a dos crasos errores en marca de los locales.

Huila sintió demasiado el equipo de casa la ausencia de varios de sus titulares, entre ellos el central Andrés Felipe Correa, Eduar Lopez , Ronaldo Tavera y Michael Ordoñez, quienes salvo el primero por tarjetas amarillas, no fueron inicialistas por disposición técnica. Quería el estratega argentino con esta decisión dejar descansar a varios de sus titulares de cara al partido frente a Millonarios del día sábado y lo que resta de la Liga.



No tuvo hoy el Huila la dinámica y la rapidez de otras tardes y poco a poco se dejó enredar de un equipo que se replegaba muy bien en defensa y que era rápido en ataque cuando tenía posesión de la pelota.



A los cinco minutos en una ataja espectacular de Geovani Banguera, el golero nariñense al servicio del Huila evitó la caída de su pórtico enviando al tiro de esquina un certero cabezazo de Steer dentro del área. Muy solo recibió el rápido delantero de la visita pero mejor fue la actuación del portero Banguera que se sigue consolidando como uno de los mejores.



Con un partido de ida y vuelta pero sin mucha claridad en los pórticos los equipos consumieron los primeros 45 minutos.



Apenas corrían tres minutos de la segunda parte cuando la inexperiencia del central Pestaña en una pelota por oriental termina empujando dentro del área al escurridizo Rojas para que el central sancionara el punto penalti. Debió aguantarlo y llevarlo a raya de fondo pero se desesperó y terminó cometiendo la falta que sanciono el juez Lisandro Castillo. Cobró Rojas seco y a media altura y venció al portero Banguera que nada pudo hacer para contener el potente remate del delantero de la visita.



Cuatro minutos más tarde el técnico Craviotto movió su banco, excluyendo al juvenil Pestaña y enviando al campo de juego el experimentado John Lozano y también se la jugó por el volante Eduard López en sustitución del argentino Boló. Trató con ello Craviotto abrir la cancha con el rápido jugador antioqueño y buscar penetrar el muro que le montó el visitante.



Mayer Candelo con su experiencia trató de echarse el equipo al hombro, pero nunca encontró el socio ideal y terminó fácilmente controlado por una doble línea de cuatro que paró el profesor Rodríguez y que con el paso de los minutos era más difícil penetrar.

Con un equipo largo buscando el empate, el cuadro cordobés encontró el segundo en balón que no rechazó la defensa local y que capitalizó el volante Juan Roa en las barbas de Banguera.



Lo intentó Huila por todos los sectores pero no le alcanzó al final el tiempo para igualar las acciones pese a lograr el descuento al minuto 33 a través de Omar Duarte quien en doble cabezazo dentro del área venció el pórtico del golero Wilder Mosquera para sumar así el octavo gol en su cuenta personal.



Digamos que ganó el visitante porque fue práctico y aprovecho los errores del local y que el Huila dejó escapar los primeros tres puntos en casa, porque extraño demasiado a los jugadores que hoy no fueron inicialistas.



Quiso recomponer al final el técnico pero no le alcanzó y el visitante se llevó el premio mayor. Huila se alista ahora para visitar a Millonarios este sábado en el Campin con el regreso del Pecoso Correa y toda su nómina.

Síntesis

Atlético Huila 1 / 2 Jaguares

​

Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (6),Jean Pestaña (5), Eddie Segura(6), Carlos Andrés Ramírez(6); Juan David Rodríguez ( 5) José Leudo (6);Franco Boló(6), Mayer Candelo (6),Jorge Ramos (5),Omar Duarte(7)

DT: Néstor Craviotto



Jaguares: Wilder Mosquera (6);Juan Zuluaga (5),Ramón Córdoba(6),Leonardo Escorsia(6),Fabio Castillo(6),Juan Roa (6),Alexis Hinestroza(6);Pablo Rojas(7),Deiner Quiñones(6),Leiner Escalante(6),Eder Steer6()

(5). DT: José Rodríguez



Partido: Bueno



Cambios en Huila: John Lozano(5) por Jean Pestaña (7ST),Eduard Lopez (5) por Franco Boló (12ST), Ronaldo Tavera por Juan David Rodriguez ( 23ST).



Cambios en Jaguares: Edwin Avila por Ramon Cordoba ( 24ST), Danilson Cordoba por Deier Quiñones (35ST), Juan Mezú por Leiner Escalante (40ST).



Goles de Huila: Omar Duarte (33ST).



Goles de Jaguares: Pablo Rojas (3ST penalti), Juan Roa (14 ST).



Amonestados en Huila: Elvis Perlaza , Jean Pestaña,Ediie Segura.



Amonestados en Jaguares: Pablo Rojas y Eder Steer



Expulsados: no hubo.

Figura: Pablo Rojas (7)

Estadio: Guillermo Plazas Alcid.

Asistencia: 600 aficionados

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Lisandro Castillo (7)



José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva