Huila ganó 2-0 a Alianza y sigue soñando con la clasificación

10 de noviembre 2017 , 11:13 a.m.

Marcando una gran diferencia futbolística con relación al equipo que cayó como visitante frente a Cortuluá 2-1 la jornada anterior, el cuadro huilense superó a Alianza Petrolera 2-0, llegó a 23 puntos y continua con vida en su aspiración de clasificarse en el grupo de los ocho de Colombia.

Aunque los minutos iniciales fueron para la visita, el cuadro opita no se desordenó y poco a poco fue tomando la manija del partido; incluso la opción más clara del compromiso la generó el Huila con cabezazo de Jorge Ramos tras un centro por oriental del volante paisa Andrés Ricaurte. El cartagenero atacó mal la pelota y el remate se fue pegado al poste izquierdo del pórtico visitante cuando los pocos aficionados que asistieron al Plazas Alcid cantaban el primero.



El primero para los locales llegó al minuto 14 a través de Jorge Ramos que capitalizó la asistencia de Duarte por oriental para anidar la pelota en el fondo de la red.

El cuadro petrolero trato de emparejar las acciones, pero poco peligro produjo en predios del golero Breiner Castillo que supo controlar las pocas llegadas de Alianza.

A los 21 de nuevo producto de la presión que hacia el Huila en todos los sectores, Andres Ricaurte asiste por izquierda al uruguayo Mateo Figoli quien sobre la marcha y pese al cierre del golero mexicano Liborio Sánchez, envía con clase la pelota para anotar el segundo de la tarde.



Para el complemento las acciones del partido fueron similares al primer tiempo, con un Huila que copaba todos los espacios y que generaba las opciones más claras. Duarte, Robles, Bedoya, pudieron haber ampliado el marcador pero dilapidaron las opciones claras que se gestaron en predios del portero Sánchez .El resultado fue mentiroso resumiendo las opciones que creo el local en las piernas del volante paisa Andrés Ricaurte que se sigue consolidando como el más importante en el armado del onceno huilense.



Ganó bien el Huila frente a un Alianza que mostró muy poco en lo futbolístico. Que cuando tuvo posesión de pelota no supo qué hacer con ella y segundo porque sus jugadores fueron bien controlados por los volantes y la zona defensiva local.

El equipo Craviotto termina motivado con la victoria y se sigue ilusionando de cara a su segunda final este domingo frente a Millonarios en Neiva.



De las cuatro finales ya le quedan tres, para saber si al final se logra o no el objetivo de alcanzar un cupo en la instancia semifinal del fútbol colombiano.

Síntesis

Atlético Huila 2- 0 Alianza Petrolera

​

Huila: Breiner Castillo /6), Elvis Perlaza (6), Andrés Felipe Correa (6), Eddie Segura (6), Carlos Andrés Ramírez (6); Ronaldo Tavera(6), Carlos Julio Robles(6); Andrés Ricaurte (6); Jorge Ramos (7), Mateo Figoli(7), Omar Duarte (6).

D.T Nestro Cravito



Alianza Petrolera: Liborio Sánchez (6), Yormar Hurtado (6), Luciano Opsina (6), David Valencia(5), Cristian Flórez (6), Juan David Rios (6), Fredy Flórez (6), Roger Torres (6); Diego Barrero (6), Stefano Arango (6), Cesar Arias (5).

D.T: Juan Cruz Real



Partido: Aceptable

Goles Atlético Huila: Jorge Ramos (14 PT), Mateo Figoli (21 ST)

Cambios Atlético Huila: Jeferson Bedoya (5) por Jorge Ramos (19 ST),Jose Leudo por Mateo Figoli (27ST), Edinson Palomino por Ronaldo Tavera (32ST).

Cambios Alianza: Pedro Tavima (5) por David Valencia(3ST), Manuel Palacios (4) por Diego Barreto (18 ST), Jonathan Álvarez por Stefano Arango (25ST)

Expulsado: No hubo

Amonestados Atlético Huila: Andrés Ricaurte

Amonestados en Alianza: Fredy Flórez, David Valencia, Luciano Ospina.

Figura: Mateo Figoli (7)

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Asistencia: 300 personas.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Ortega (7)



JOSE DIEGO CARDOZA

Para EL TIEMPO

Neiva