Con gol de Carmelo Valencia, Equidad venció 1-0 a Huila

En una noche que se animó más por los juegos pirotécnicos en la vecindad del estadio de Techo que por el espectáculo en la cancha, Equidad venció sobre la hora al Huila, en un duelo que dejó dudas sobre la capacidad de ataque de ambas escuadras.

El primer tiempo tuvo dos únicas aproximaciones, no opciones de gol, en total: Stalin Motta lo intentó con un zurdazo al minuto 1, apenas desviado para el local. Y una devolución defectuosa de Nájera comprometió a Bonilla, quien logró cerrarle el camino a Palomino para evitar el gol visitante, al minuto 40.



Lucía ordenado el Huila y decidido a esperar al local desde el pitazo, tal vez demasiado encerrado en su propio campo.



En el segundo tiempo arrancó emocionado el local, inspirado por la pólvora, y parecía que buscaría con más decisión el gol.



Dos veces tuvo que reaccionar el veterano Bréiner Castillo para salvar al Huila, al minuto 52 y al 55. Primero fue una volada al palo derecho en un remate fuerte de Valoyes y luego, a la salida de un tiro de esquina, Jean Carlos Blanco castigó y a puro reflejo llegó a su palo derecho para evitar la caída de su arco.



Desperdició al 80 Jean Carlos Blanco, pero no falló Carmelo Valencia para salvar a su equipo al minuto 82: lindo pase filtrado al número 11, quien aguantó la marca y sacó el remate para sentenciar al buen portero ‘Brecas’.



El equipo de Luis Fernando Suárez salvó la noche aunque dejó dudas, contra un Huila que no registró ningún remate al arco de Bonilla.

Síntesis

Equidad 1- Huila 0



Equidad: Cristian Bonilla (6); Jhon Alex Cano (6), Francisco Nájera (5), Jeider Riquett (6), Andrés Correa (6); William Parra (6), Alejandro Mahecha (6), Stalin Motta (5); Diego Valoyes (6), Jean Carlos Blanco (6), Carmelo Valencia (7). DT Luis Fernando Suárez

Cambios: Brayner De Alba (6) por parra (69), Mauricio Cortés (6) por Valoyes (73), Mauricio Restrepo (SC) por Motta (85)



Huila: Breiner Castillo (6); Elvis Perlaza (6), Eddie Segura (6), Andrés Correa (5), Alejandro Artunduaga (5); Ronaldo Tavera (6), Carlos Robles (5); Franco Boló (5), Andrés Ricaurte (6), Edinson Palomino (5); Sergio Almirón (5). DT. Néstor Craviotto

Cambios: Davison Lemus (5) por Artunduaga (65), Jorge Ramos (5) por Almirón (73), Mateo Fígoli (SC) por Palomino (80)



Goles: Valencia (82)



Amonestados: Motta, Correa y Blanco por Equidad; Segura y Tavera por Huila



Expulsados: No hubo



Figura: Valencia (7)



Estadio: Metropolitano de Techo



Asistencia: No fue suministrada



Partido: Regular



Árbitro: Edilson Ariza (6)



Redacción Futbolred