Con un arbitraje polémico, Cali venció 3-0 a Santa Fe

Deportivo Cali sigue con su invicto en el Palmaseca y derrotó por 3-0 a Santa Fe en el juego de la fecha 12 en la Liga I-2018. Abel Aguilar y José 'Pepe' Sand, en dos ocasiones, marcaron goles del partido. El encuentro se vio opacado por la actuación de Leonard Mosquera, árbitro del compromiso, quien tuvo varias jugadas discutidas, entre ellas los dos primeros goles del conjunto azucarero que fueron en fuera de lugar..

En un pálido primer tiempo sin emociones, los albirrojos buscaban el balón, pero el conjunto dirigido por Gerardo Pelusso mantenía el esférico en la mitad del campo, sin embargo no llegaban con claridad al arco defendido por Leandro Castellanos.



El partido se formó en una ‘pelotera’ y lo que más resaltó de la primera parte fueron las faltas y los golpes, que permitió el árbitro del compromiso.



Pasaron 29 minutos para una llegada clara de gol en el Palmaseca. Nicolás Benedetti recibió un balón filtrado de Abel Aguilar, y en el cara a cara con Castellanos ganó el guardameta, que salió de manera efectiva.



Sin más oportunidades, terminó la primera mitad en un encuentro. Santa Fe no encontró su juego, pero se defendió, mientras que Cali tenía insistencia en llegar al arco rival, pero le faltaba el último toque.



El segundo tiempo cambió mucho al primero, pero siguió con los golpes y las faltas. Al minuto 1 y 3, Anderson Plata tuvo dos opciones inmejorables de gol que desperdició el delantero albirrojo tras mandar el balón por encima del horizontal.



En el complemento, Santa Fe empezó con más insistencia hasta que Carlos Arboleda fuera expulsado al minuto 5 de la segunda parte. Al 25, Wilson Morelo remató dentro del área, pero el guardameta Camilo Vargas respondió de manera imponente y mandó el esférico al córner.



Sin embargo, los cardenales no pudieron aguantar con 10 jugadores tanto tiempo y al 30 Abel Aguilar recibe un pase de José Sand, en fuera de lugar, y de cabeza anotó el primer gol del encuentro.



Santa Fe bajó su solidez defensiva y le pesó el hombre de más que tenía el conjunto verde. José Sand recibió un centro de Andrés Roa, quien estaba en fuera de juego y marcó, tras un rebote en un defensa cardenal.



Pero el argentino no se iba a quedar con las ganas de uno más, Benedetti asistió al 'Pepé' de nuevo, que marcó y sentenció el 3-0 en el Palmaseca al conjunto de Gregorio Pérez. Además, el delantero azucarero sumó siete goles en la Liga.



Con esta victoria, Deportivo Cali llegó a 22 puntos y es tercero de la Liga hasta el momento. Por su parte, Santa Fe no recupera puntos perdidos y es noveno con 15 unidades. En la siguiente fecha, los verdes visitan a Patriotas, mientras que los albirrojos reciben a Rionegro Águilas.

Síntesis

Deportivo Cali 3 – 0 Independiente Santa Fe



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Daniel Giraldo (6), Danny Rosero (7), Jhon Lucumi (6), Jeison Ángulo (6),; Kevin Balanta (6), Abel Aguilar (7),Didier Delgado (6), Nicolás Benedetti (6), Jhon Mosquera (6); José Sand (7).

Cambios: Andrés Roa (6) por Jhon Mosquera (12’ ST), Fabián Sambueza por Daniel Giraldo (25’ ST), Andrés Pérez por José Sand (45’+2’ ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Victor Giraldo (6), José Moya (6),William Tesillo (6), Carlos Arboleda (4); Yeison Gordillo (5), Juan Daniel Roa (5), Baldomero Perlaza (6); Jhon Pajoy (6), Anderson Plata (5), Wilson Moreno (5)

Cambios: Carlos Henao por Juan Daniel Roa (20’st), Robinson Zapata por Leandro Castellano (35’st), Rubén Bentancourt por Jhon Pajón (36’st).

D.T.: Gregorio Pérez.



Goles: Abel Aguilar (30’ ST), José Sand (43’ ST). José Sand ( 45’+1’ ST) para Deportivo Cali.



Amonestados: Abel Aguilar (12` PT), en Deportivo Cali. Carlos Arboleda (9’ PT), Jhon Pajoy (30’ PT), en Santa Fe.



Expulsados: Carlos Arboleda (5’ ST), en Santa Fe



Estadio: Palmaseca



Asistencia: 13.000 personas



Recaudación: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (2)



Figura: José Sand (7)



Partido: bueno



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol