Millonarios se sacudió en la Liga; venció 1-3 a Bucaramanga

Millonarios no fue a Bucaramanga a ceder más puntos; fue por ellos, por los tres, y se los llevó con atrevimiento, con solvencia, con decisión, con goles. Ganó 1-3 y se sacudió en la Liga.

Toda la actitud de Millos, todo su deseo de reponerse de la derrota del clásico, se reflejaron en la cancha. Aunque muy temprano pudo presentir lo peor, una nueva noche amarga, pues en solo 7 minutos Bucaramanga ya lo había desarmado, y ya le ganaba, con un gol que evidenció un mal regreso defensivo, errores de marca, desconcentración. John Pérez recibió la pelota con toda la libertad y con furia puso el 1-0.



Fue un golpe duro para Millos, pero no letal. El equipo reaccionó y fue elaborando el empate. Lo intentó con remates de media distancia; algunos mandaron la pelota a estrenar las tribunas del remodelado estadio Alfonso López. Pero otros sí exigieron al portero Otero, como los intentos de Duque y Banguero.



Hasta que llegó el empate. Harold Mosquera recibió la pelota dentro del área tras un pase elevado de Rojas; se vio totalmente solo. Lewis Ochoa lo marcó a una distancia que más que prudente pareció temerosa. Lo miró. Le dio toda la libertad. Lo vio patear. El disparo se fue cerrando, sin potencia, pero con precisión, como impulsado por el deseo de todos los jugadores embajadores que no querían otra derrota. Fue el 1-1. Millonarios volvió a meterse en el partido. Se entusiasmó. El primer tiempo ya se acababa. Iban 44 minutos. Fue un gol oportuno.



Tan oportuno que el equipo volvió del descanso a la cancha con el mismo envión y en su primera oportunidad encontró el segundo, el de la victoria. Rojas inició la jugada y la terminó. Tocó a Román; este, a Del Valle, que recibió de espaldas al arco y tocó atrás para que el mismo Rojas reapareciera en la jugada con su remate infalible, ese que no necesita de potencia, sino de ubicación, 1-2.



Quedaba mucho partido, así que Millonarios puso a prueba su fortaleza defensiva. Pero se defendió como mejor sabe, con el balón en su poder, tocando de izquierda a derecha, desesperando al local, que perdió toda furia. Hasta que llegó el tercero. El ataque fue por la derecha: Ayron del Valle se salió del área, donde había habitado sin éxito, y desde allí le puso el pase a Riascos, el recién ingresado, quien inventó una de esas jugadas que escasean y emocionan: esperó que el balón llegara entre sus piernas y lo empujó con el tacón derecho. Golazo.



Millonarios fue a Bucaramanga a sacudirse y no falló. Logró su primera victoria de la Liga y con autoridad.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 1 – Millonarios 3



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6), Lewis Ochoa (4), Marlon Torres (6), Martin González (5), Fabio Rodríguez (5), Yulian Anchico (5), Brayan Rovira (5), John Pérez (6), Jonathan Estrada (4), Juan Manuel Sánchez (5) y Sergio Romero (5).

DT: Fernando Castro.



Millonarios: Nicolás Vikonis (6), Felipe Roman (6), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (6), John Duque (6), Henry Rojas (6), Juan Guillermo Domínguez (5), Maximiliano Núñez (5), Ayron del Valle (7) y Harold Mosquera (6).

DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Pérez (7 PT).



Goles Millonarios: Mosquera (45 PT), Rojas (4 ST), Riascos (28 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Jhony Cano por Estrada (32 ST), Yulian Mejía por Rovira (36 ST) y por (31 ST).



Cambios Millonarios: Eliser Quiñonez por Núñez (16 ST), Duvíer Riascos por Mosquera (26 ST) y Alexis Zapata por Rojas (37 ST).



Expulsados: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Torres (37 PT), Cano (33 ST) y Pérez (44ST).



Amonestados Millonarios: Cadavid (9 ST), Vikonis (17 ST), de los Santos (19 ST) y Domínguez (44 ST).



Figura: Ayron del Valle delantero Millonarios (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 20.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: John Hinestroza (7).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET



Síntesis de JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga