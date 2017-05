Alianza Petrolera se mete en la pelea; venció 1-0 a Patriotas

Alianza Petrolera pisó el terreno de juego del estadio Daniel Villa Zapata con la firme intención de conseguir una victoria que le diera claridad en su camino hacia la clasificación dentro de los ocho mejores.

Los primeros movimientos del partido mostraron la iniciativa y el control para Petrolera que con la tenencia de balón le restó poder ofensivo al onceno visitante, que se replegó en dos cuartos de cancha esperando a su rival.



Sobre la parte media del primer tiempo Patriotas recurrió a las transiciones rápidas entre defensa y ataque, como una alternativa de generar volumen ofensivo sobre la portería adversaria. Así pues, el onceno aurinegro perdió la tenencia de balón y se mostró impreciso en el momento de salir con pelota dominada.



Ahora bien, hay que manifestar que en el minuto 40 se anula gol para Patriotas por fuera de lugar. De otra parte, en el minuto 45 de la primera mitad el jugador Estefano Arango convierte el uno por cero después de rematar fuerte al palo de la mano derecha de Villete. Terminaría el primer tiempo con la victoria para el local que se encontraba obligado a ganar.



Para el segundo, tiempo la iniciativa fue para Patriotas que salió a conseguir el gol de la paridad ante el resultado adverso que lo dejaba fuera del grupo de clasificados, es así como, en el minuto 8 Luna estrella un balón en el horizontal de la portería de Jerez. Por su parte, el onceno petrolero se replegó un poco y esperó con orden defensivo dejando que su rival hiciera el desgaste físico.



Sobre la parte media de la segunda mitad Alianza Petrolera intenta hacerse al dominio de las acciones de juego y para ello apela a jugar al contragolpe para intentar marcar el dos por cero, sin fortuna para anotar en dos aproximaciones generadas, entre tanto, Patriotas cedió terreno y comenzó a sentir el desgaste ante la alta humedad del puerto petrolero.



Terminó el compromiso con la victoria apretada uno por cero para Alianza Petrolera, que aunque en el minuto 42 tuvo la opción de concretar el segundo, no logró convertir. De otra parte, Patriotas fue un rival serio que vendió cara su derrota por la mínima diferencia.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Patriotas 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Carls Riascos (5), Luciano Ospina (5), Carlos Ramirez (5), Leonardo saldaña (5), Yhorman Hurtado (6), Juan Ríos (6), Alex Castro (5), Estefano Arango (7), Carlos Lizarazo (5) y César Arias (5).

DT: Jorge Luis Bernal.



Patriotas: Álvaro Villete (6), Jesús Murillo (6), Danilo Arboleda (6), Oscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (6), Larry Vásquez (6), Raúl Loaiza (5), Omar Vásquez (6), Carlos Rodríguez (5), Uvaldo Luna (6) y Edis Ibarguen (5).

DT: Diego Corredor.



Partido: Regular.



Goles Alianza Petrolera: Arango (45 ST).



Goles Patriotas: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Roger Torres por Lizarazo (25 ST), Mauro Bustamante por Arias (33 ST) y Abraham Stringel por Riascos (39 ST).



Cambios Patriotas: Mauricio Gómez (5) por Rodríguez (1 ST), Kevin Rendón por Loaiza (27 ST) y Cesar Valoyes por Carreño (30 ST).



Expulsados: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Ospina (19 PT) y Hurtado (29 PT).



Amonestados Patriotas: Vásquez Omar (41 PT) y Murillo (35 ST).



Detalle: Alianza Petrolera obtuvo su séptima victoria en la liga I-2017.



Figura: Estefano Arango delantero Alianza Petrolera.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.