Nacional, que aún no logra convencer, venció 0-1 a Rionegro

Bajo un frío de esos que apagan motores y ante la vista de más de 6 mil hinchas, casi todos de camisetas verdes, se jugó el partido que disputaron las Águilas y Atlético Nacional en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

El equipo que dirige el técnico Juan Manuel Lillo jugó a un ritmo diferente, más lento, comparado al que presentó el pasado fin de semana cuando venció 2-1 a Bucaramanga en el Atanasio Girardot; no obstante, fue cien por ciento efectivo en la única llegada que tuvo en el arco de Rionegro en el primer tiempo.



A los 23 minutos de la primera parte, Atlético Nacional marcó el único tanto del partido, tras un pase de Gustavo Torres, quien se destacó los 90 minutos, a los pies de Aldo Leao, quien con un fuerte derechazo venció al arquero Juan David Valencia.

Minutos antes el conjunto local había perdonado en dos ocasiones a Franco Armani, y el técnico de Rionegro no lo podía creer, pues con este partido ajustaban ocho partidos consecutivos sin ganar.



Después del gol de Nacional el delantero que hoy se estaba estrenando con Rionegro, Rivaldo Correa, tuvo una oportunidad pero no pudo conectar una opción clara.

Para el segundo tiempo el que tuvo el balón fue Rionegro, intentó fabricar opciones en todas las direcciones pero al llegar a la salida del horno dejó quemar todos los panes. De todas estas aproximaciones la que estuvo más cerca fue la de Yilton Díaz en el minuto 37.



Para Nacional, en cambio, que sin estar al nivel que espera el técnico Lillo, pudo llegar con más peligro con Juan Pablo Nieto, Dayro Moreno, Daniel Bocanegra y Rodin Quiñones.



Al final, el marcador no se volvió a mover, permitiéndole así llegar Nacional a 16 juegos sin perder frente a Rionegro Águilas.



En la próxima fecha, las Águilas visitarán a Millonarios, el domingo a las 7:30 de la noche; mientras que Atlético Nacional recibirá en el Atanasio a Deportes Tolima, el mismo día, pero a las 5:15 de la tarde.

Síntesis

Rionegro Águilas 0 / Atlético Nacional 1

​

Rionegro Águilas: Juan David Valencia (5); Daniel Muñoz (5), Ferney Ibargüen (5), Camilo Pérez (5) y Pedro Valoyes (5); Harold Rivera (5), John Javier Restrepo (5), Daniel Hernández (5) y Fabio Burbano (5); Rivaldo Correa (5) y Charles Monsalvo (5).

DT: Óscar Pérez.



Nacional: Franco Armani (6); Daniel Bocanegra (6), Carlos Cuesta (6), Alexis Henríquez (6) y Edwin Velasco (6); Juan Pablo Nieto (6), Edwin Valencia (6), Rodin Quiñones (5) y Gustavo Torres (6); Aldo Leao Ramírez (6); Dayro Moreno (5).

DT: Juan Manuel Lillo.



Partido: regular.



Cambios en Águilas: Yilton Díaz por Charles Monsalvo (21 ST), Fabián Viáfara por Pedro Valoyes (34 ST) y John Jairo Palacios por Fabio Burbano (44 ST).



Cambios en Nacional: Felipe Aguilar (6) por Rodin Quiñones (14 ST) y Hadier Borja por Edwin Velasco (21 ST).



Goles: Aldo Leao Ramírez (23 PT).



Amonestados: Ibargüen (Águilas), Velasco, Ramírez y G. Torres (Nacional).



Expulsados: No hubo.



Figura: Aldo Leao Ramírez (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 6.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Santiago Bismark (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro