Con gol de Dayro, Nacional venció 0-1 al Tolima en la final de ida

En el fútbol hay días en los que el pez chico amanece con ganas de comerse al pez grande, y se lo come. Pero esas desobediencias futboleras no pasan muy seguido, menos contra una bestia de mil dientes como Atlético Nacional. El equipo grande se devoró al chico, le ganó 1-0 con gol de Dayro Moreno y tomó ventaja en la final, que se resolverá en la inexpugnable casa verde.

Tolima dejó alma, sudor y piernas en su casa. Jugó para demostrar que en el fútbol no hay nada escrito. Pero fueron solo falsas intenciones. Sobre todo porque antes de acabar el primer tiempo perdió a su guerrero más fuerte, a Ángelo Rodríguez, quien se fue cojeando y echando maldiciones (se perdería incluso el juego de vuelta). Y Sebastián Villa, el segundo del pelotón, recibió una marcación asfixiante, de dos y hasta de tres jugadores de Nacional, quienes sin rubor lo siguieron y lo asaltaron. Así que Tolima perdió sus armas.



Cuando el Tolima repase el casete del partido de anoche se lamentará de muchas cosas, como de las opciones que pudieron ser y no fueron. Como cuando Orozco recibió el balón de frente al arco y les apuntó a las tribunas: el partido recién empezaba y era para otra historia. O arrancando el segundo tiempo, cuando Marco Pérez (el reemplazo de Ángelo) saltó por encima de todos y cabeceó afuera.



Nacional no tuvo que ser ni Nacional. Hizo un trabajo de obreros en todo el primer tiempo, sin la presión de tener que ir a ganar. Pero en el segundo tiempo sacó las garras. Se acordó del peso de la camiseta verde a rayas. Y, en la primera acción de ataque, liquidó. Y lo hizo con su mejor arma, con el goleador que a veces se apaga y de repente aparece para alumbrar los goles que son más importantes.



Dayro fue gestor y autor; le dio vida a la jugada cerca del área, le dio la pelota a Reinaldo Lenis sobre la izquierda, y Lenis le respondió con genialidad: primero encaró, con una pausa llena de picardía, y luego punteó la pelota como si fuera dirigida por control remoto, directo a la cabeza de Dayro, quien ya estaba ahí, en su zona de confort, y saltó por encima de Payares, quien vio con desespero que no llegaba a la pelota. El goleador martilló y celebró frente a un arquero ya vencido y ante una tribuna verde que ya sueña.



A Tolima la noche lo aplastaba igual que el reloj; ya no tenía a Ángelo y perdía 1-0. Sin embargo, el valiente indio pijao fue al ataque, impulsado por el coraje, por la sangre caliente, por el honor de rescatar el resultado, de alcanzar al menos el empate que le diera vida. Fue cuando Orozco buscó vengaza y lanzó un tiro libre al ángulo más imposible de todos, arriba, entre el vertical y el horizontal, donde no suelen llegar los arqueros, pero sí el imbatible Monetti, quien saltó como si tuviera resortes en los guayos y salvó su portería. Eso fue todo.



Nacional llegó a la final como favorito y le enredó al Tolima sus sueños de hazaña. El sábado será el partido decisivo, en el estadio donde Nacional no sabe perder (11 partidos invicto en esta Liga). El pez chico no tuvo dientes, el pez grande se lo tragó de un solo bocado.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET