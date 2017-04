Si tendencias se cumplen, solo habría un cambio en los 8 de la Liga

Quedan seis fechas para terminar la fase todos contra todos de la Liga y solamente hay un equipo clasificado, Atlético Nacional, y otro que, con el ‘número mágico’ actual, también tendría asegurada su casilla, Deportivo Independiente Medellín. Pero entre el tercero, América, y el duodécimo, Atlético Bucaramanga, apenas hay cinco puntos de diferencia. Aún está muy abierto el tema.

La victoria de Santa Fe en Cali frente al América, el jueves pasado, lo volvió a acomodar entre los ocho primeros, aunque la tabla aún no es muy clara: antes, por la gran cantidad de partidos aplazados, y ahora, por los dos juegos que adelantó el equipo de Hernán Torres y que trastocan la realidad de la Liga.



Como están las cosas hoy, se necesitarían al menos 29 puntos para clasificar, teniendo en cuenta dos factores. Primero, los puntos que tienen el octavo y los partidos que le quedan como local: Millonarios llegó a 20 unidades tras su victoria en Envigado, el sábado pasado, y le quedan tres encuentros en El Campín, frente a Huila, Cortuluá y Patriotas. El otro, el porcentaje de rendimiento que tiene el octavo clasificado: hoy, Millos está en el 46,7 por ciento. Si eso se mantiene, serán 28,5 puntos. En plata blanca, 29.



EL TIEMPO realiza, una vez más, un ejercicio estadístico para tratar de determinar qué equipos obtendrán los ocho cupos para la pelea por la primera estrella del 2017. Se insiste, otra vez, en que se trata de un ejercicio, no de un pronóstico, y que no siempre esas tendencias se cumplen.



La forma para determinar las tendencias es la siguiente: se toman en cuenta los últimos diez enfrentamientos entre los equipos, respetando la condición de local que aparece en el calendario, así los partidos se hayan disputado en escenarios distintos (como, por ejemplo, Cortuluá, que ha sido local en el Doce de Octubre y en Cali, o Huila, que, aparte de su estadio, ha tenido que jugar en Ibagué y en Armenia. Si son menos de diez los encuentros, pues se toman solamente los que se hayan disputado.

En el caso de América, que no tiene enfrentamientos en la A con Tigres y Patriotas, se valoran los duelos que jugaron en la B, en el caso del primero, y en la promoción de 2011, en el caso del segundo.



Con los demás duelos de Tigres, que no tiene antecedentes con sus rivales en primera división, se hace una comparación entre la campaña propia y la del rival, también respetando la condición de local. Por ejemplo, si el equipo que dirige John Bodmer juega en Medellín frente a Nacional, se tiene en cuenta que los bogotanos son undécimos en la tabla de visitantes y Nacional es el mejor local: ventaja para los verdes.



No obstante, las estadísticas son para romperlas. Hoy, a las 3:15 de la tarde, se pone en marcha una nueva jornada de la Liga, y comienza a aclararse quiénes serán los rivales de Nacional y Medellín en las finales.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc