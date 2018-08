Sergio Galván Rey, el máximo goleador

—-¿Qué le faltó a Sergio Galván en el fútbol colombiano?



—Hacer más goles —responde de primera, como uno de sus remates en su época dorada, como si 224 no hubieran sido suficientes, y suelta una carcajada.

Galván está de buen ánimo, como casi siempre que se le escucha, cuando daba declaraciones como futbolista o ahora que es comentarista de fútbol. Siempre habla con su tono pausado, con esa mezcla del acento argentino, donde nació, con el colombiano, donde se hizo figura, principalmente en el Once Caldas y Nacional, aunque también jugó en América y Santa Fe.



Así, de buen ánimo, contesta la llamada de EL TIEMPO. Sabe que es uno de los protagonistas del fútbol colombiano y sabe que es el aniversario 70. Habla como si esperara la llamada, como si quisiera dar una mirada al pasado para recordar esos goles que lleva nítidos en la memoria.



Y son muchos. Él tiene el récord de ser el máximo goleador del fútbol colombiano. Una cifra que, como dice en tono gracioso, hubiera querido ampliar. Pero quedó satisfecho con todo lo que hizo y con todo lo que le dio el fútbol.

Sergio Galván, exjugador de Nacional. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué significa estar en la historia del fútbol colombiano como el máximo goleador?

Para mí es un gran honor ser el máximo goleador del futbol colombiano en estos 70 años.

¿Si mira al pasado qué se le viene a la cabeza?

Miro atrás y solo veo alegría, felicidad. Después de varios años de jugar al futbol profesional y haber logrado un objetivo que quizá cuando llegué no se me pasaba por la cabeza. Pero año tras año se fue construyendo para poder conseguirlo y me parece que lo más significativo de todo, más allá del récord, es el ejemplo que le podemos dar a los jóvenes, de que lo que uno quiere y se propone lo puede lograr.

¿Cómo llegó Galván a ser el máximo goleador del fútbol colombiano?

El proceso fue a base de los valores humanos, como la humildad, el respeto, la responsabilidad y buscar ser un profesional íntegro, para poder dejar ese legado a las nuevas generaciones. Repito, más allá de la marca, lo que uno tiene que dejar es una huella.

¿Cómo fue el comienzo?

No fue fácil, pero a medida que llegaron los goles pude ir mostrando mis mejores cualidades como delantero, como goleador, y me parece que si miro atrás todo lo que conseguí y lo que logré, es una satisfacción muy grande, pero reconociendo que no hubiese sido posible sin los compañeros que tuve en esta carrera.

¿Cómo fue su primer gol? ¿Lo recuerda?

Claro. Mi primer gol fue frente al Pereira cuando llegué al Once Caldas, en un clásico (3 de marzo de 1996). Marqué el gol entrando por todo el frente del área; un compañero me pasó el balón y antes de que el defensa llegará, me anticipé y marqué, además, ese día fueron dos goles, y en el debut… Cómo olvidarlo.

¿Y cuál fue el que más le gustó?

Puede ser un gol que anoté con Nacional en la final contra Equidad (2007), por la jugada y la definición. Y en su momento el más importante fue con el Once Caldas para ganar una final contra Junior (2003).

¿Cuál fue el arquero más difícil que enfrentó?

No lo enfrenté mucho, pero sí las pocas veces que me tocó fue muy difícil: Óscar Córdoba.

¿Cómo se recuerda, con qué cualidades?

Fui un jugador muy inteligente para moverme en esos espacios reducidos en el área, entre los defensas; un jugador que siempre estaba desmarcándome. La cualidad de todo delantero es estar en el lugar y el momento adecuado, el que es, ni antes ni después. Y saber intuir lo que puede pasar o dónde puede llegar el balón. No solo con los movimientos, sino con la intuición. Yo era un delantero que iba a todas las pelotas y no daba ninguna por perdida, por más de que para todos los demás sí estuviese perdida je, je.

¿Quién se parece hoy a usted?

Hoy en día el que más se parece a mí es Dayro Moreno, él tiene muchas cosas que yo tenía, con diferencias, pero tiene cosas.

¿Además de marcar más goles, qué le quedó pendiente?

Haber tenido chance de ser llamado a la Selección Colombia después de mi nacionalización, pero la verdad que me siento feliz de hacer parte de esa historia: honrado y feliz…

¿Vio cerca la oportunidad?

En algún momento vi que la posibilidad podía estar cerca por lo que se hablaba, se decía, mucha gente estaba de acuerdo o a favor, pero finalmente en las diferentes etapas no hubo ningún técnico que se animara a llamarme je je je.

Su relación con los hinchas siempre fue buena, sobre todo en Once Caldas…

Siempre tuve buena relación con las hinchadas. La mejor relación que tiene que tener un futbolista es demostrando en cada entrenamiento y en cada partido, ese es el mejor ejemplo. La relación no es si soy más o menos amigo, lo que le interesa al hincha es que uno demuestre como jugador y goleador y a partir de ahí nace ese reconocimiento de parte y parte. En Once estuve más años, quizá fueron mis mejores momentos (es el máximo goleador del equipo con 160 tantos), pero guardo un grato cariño por los hinchas de Nacional.

¿Qué le dejó el fútbol colombiano?

El futbol colombiano me dio la posibilidad de poder mostrarme como jugador de futbol profesional. Aprendí muchas cosas en este futbol, no solamente lo futbolístico, sino desde lo personal. Quedo agradecido eternamente con el futbol colombiano.

¿Y usted que le dejo, además de goles?

Un legado, no solo futbolístico sino como profesional integro. Ese es el mejor legado que uno puede dejarle a las generaciones, que uno puede lograr las cosas en su vida y en su carrera respetando las normas y las reglas, y sobre todo, amando lo que uno hace, siendo apasionado de lo que uno hace.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET