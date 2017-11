Se suspende el partido Junior vs. Pasto por agresión a jugadores

Luego de la agresión al bus que transportaba a los jugadores del Deportivo Pasto, en el que resultaron heridos el jugador Carlos Giraldo, el asistente Pedro Alzate y el kinesiologo Cristian Tovar, la Dimayor decidió aplazar el partido contra Junior en el Metropolitano, programado para las 8 p.m. de este sábado.

Informamos que el juego @JuniorClubSA vs @DeporPasto se suspende por el ataque que sufrió el bus del club visitante a 14 kilómetros del estadio, resultaron afectados físicamente un jugador y dos integrantes del cuerpo técnico. El partido se jugará mañana a las 9 am. pic.twitter.com/q7yQjdxCFg — DIMAYOR (@Dimayor) 19 de noviembre de 2017

El presidente de la Dimayor Jorge Perdomo, declaró para Win Noticias y aseguró que: “En una información oficial recogida por el presidente del pasto y con el comandante de la policía, se me informó que el bus se desplazaba con la escolta policial conformada por 4 motos, faltando 14 minutos un objeto contundente golpeó los vidrios del bus, del que salieron tres heridos, ellos están siendo atendidos en la clínica”.

el Deportivo Pasto tiene un estado de afectación psicológica tras el hecho y el entrenador expresó su preocupación, por esta razón la Dimayor adopta la decisión de suspender el partido

El presidente recalcó la falta de garantías para jugar el partido, “Frente a este hecho que rompe la tranquilidad del equipo, así como ha sucedido en otras ocasiones el partido ha sido suspendido por falta de garantías, el Deportivo Pasto tiene un estado de afectación psicológica tras el hecho y el entrenador expresó su preocupación, por esta razón la Dimayor adopta la decisión de suspender el partido”.



Finalmente Jorge Perdomo declaró: "El presidente Char me informa que debido a que este domingo hay consultas políticas, podría no haber suficiente policía, de no haber policía el partido podría ser a puerta cerrada”.





