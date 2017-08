Se prepara la subasta del Deportivo Pereira

24 de agosto 2017 , 11:14 a.m.

24 de agosto 2017 , 11:14 a.m.

La subasta es una “venta pública de bienes que se hace al mejor postor, y regularmente por mandato y con intervención de un juez u otra autoridad”, así lo define el diccionario de la real academia española, y todo parece estar listo para que el Deportivo Pereira se convierta en el primer club del fútbol profesional colombiano en ser subastado o por lo menos, el primero, en la historia reciente con este tipo de ofertas.

El que quiera quedarse con los derechos del Pereira tendrá que pagar como mínimo $32.974.108.173 aproximadamente, precio base para entregarle las riendas de la institución a un nuevo administrador, que lo recibirá sin deudas.



EL TIEMPO pudo confirmar, a través de un documento en borrador, que debe de ser corregido por no cumplir con las especificaciones legales, que el ‘matecaña’ será rematado en los próximos días; inicialmente el grupo del actual agente liquidador encabezado por John Omar Candamil se había propuesto cumplir con la venta el próximo 30 de agosto, pero por ser una fecha cercana se desestima y deberá reprogramarse para el 6 de septiembre del año en curso, día tentativo y comentado por Duván Vásquez, el gerente deportivo.



Se intentó hablar con Candamil, sin embargo la llamada la atendió el abogado Fernán Arango, quien manifestó: “No tenía autorización para hablar de eso, por eso no le podía decir que era un borrador, fue el primer borrador que no cumple con ningún requisito”, haciendo referencia al documento adquirido por el periódico.



El asesor jurídico confirma que el escrito lo organizarán y luego se sacará el aviso de la venta, ejercicio que debe cumplirse este jueves 24 de agosto.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Pereira