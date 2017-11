Goles de tiro libre: una especialidad en vía de extinción en la Liga

Los goles de tiro libre son cada vez más escasos en el fútbol colombiano, pero parece ser un mal mundial. En la actualidad, apenas el 3,8 por ciento de las anotaciones en la Liga llegan por esta vía, aunque ese porcentaje es muy superior al que hay, por ahora, en Brasil, Argentina o México, o también en los principales torneos de Europa (vea archivo adjunto).

¿En qué momento esa emoción se volvió escasa? ¿Por qué cada vez es más difícil ese espectáculo de ver volar el balón con rumbo a los ángulos, tras superar las barreras y hacer volar a los porteros? Y eso que por nuestro fútbol pasaron especialistas, nacionales y extranjeros. Recuerden a César Cueto, Jorge Aravena, Juan Manuel Battaglia, entre los más recientes, o a Nivaldo Peixoto, José Romeiro, que siguen en la memoria gracias a la memoria de los mayores.

¿Se están acabando los cobradores de tiros libres? Un especialista, Iván René Valenciano (autor de 39 goles por esta vía, el tercero en el acumulado de los últimos 30 años –véase archivo adjunto–), parece ser partidario de esa teoría.

Creo que los técnicos no le tienen fe al tiro libre, hoy se están especializando en trabajar la segunda jugada, buscar un cabezazo en el área

“Creo que los técnicos no le tienen fe al tiro libre, hoy se están especializando en trabajar la segunda jugada, buscar un cabezazo en el área. Vean, por ejemplo, a Santa Fe, que hace muchos goles así. El tiro libre directo no se está practicando”, afirmó el ‘Bombardero’, hoy comentarista en Fox Sports. “No tenemos muchos cobradores: de pronto, Sebastián Viera en Junior, Daniel Bocanegra o Macnelly Torres en Nacional”, agregó. Curiosamente, no obstante tener esos especialistas, Nacional es uno de los equipos que más partidos lleva sin marcar gol de tiro libre en la Liga.

Otro especialista era Faustino Asprilla, que hizo lindos goles de tiro libre, como el que le quitó al Milán el invicto de 58 fechas, con el Parma, en 1993, o uno en un amistoso de la Selección frente a Chile, en El Campín, ese mismo año.

Yo creo que lo que está pasando es porque están practicando muy poco. Eso hay que entrenarlo, porque el tiro libre, más que virtud, es práctica. En mi época le dedicaba más de una hora

“Yo creo que lo que está pasando es porque están practicando muy poco. Eso hay que entrenarlo, porque el tiro libre, más que virtud, es práctica. En mi época le dedicaba más de una hora, con los técnicos y varios compañeros: pateaba 10 tiros libres de un lado y 10 tiros libres del otro”, recordó el ‘Tino’.

En la misma línea, otro delantero histórico, Freddy Rincón, dice: “Lo que está pasando puede ser porque no se entrena. Y también hay que tenerse fe, ser insistentes: yo veo a Neymar, a Messi: esa gente puede que le pegue mal, pero siempre están insistiendo. La insistencia y el perfeccionamiento son la clave”, aseguró.



Apenas van 15 goles de tiro libre en el semestre, y 12 equipos del fútbol colombiano están en blanco. Pero, increíblemente, el promedio es más alto que en otros países. Mal de muchos...

Selección: cinco años en blanco

Parece mentira: la última vez que la Selección Colombia anotó un gol de tiro libre fue hace cinco años. El 11 de septiembre de 2012, James Rodríguez le marcó a Chile, en Santiago. No obstante tener buenos cobradores, como James, Falcao García o Edwin Cardona, la racha ya es muy larga.



“Lo que yo noto es que casi no nos hacen ni faltas en el borde del área, y así es complicado”, explica Faustino Asprilla. “Casi no tenemos gambeteadores por el centro, entonces las faltas que nos cometen siempre son para levantar y buscar centros”, agregó. “Yo recuerdo que en esta eliminatoria, salvo cuando vino Falcao, a Colombia le dieron pocas faltas en el borde del área. Puede que sea por eso”, agrega Freddy Rincón, otro jugador histórico.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc