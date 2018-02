‘Se nos va Mosquera; estamos preparados para suplirlo’: Gottardi

Este martes se llevó a cabo la rueda de prensa previo al partido de vuelta de la Superliga entre Atlético Nacional y Millonarios. Durante la comunicación con los medios, y técnico encargado del equipos embajador, Hugo Gottardi, confirmó la salida del club del jugador Santiago Mosquera.

"Se nos va un jugador como Santiago, pero estamos preparados para suplirlo correctamente. En el fútbol nadie es imprescindible, y si el que llega lo hace mejor, es mejor para nosotros. Nosotros sabíamos que a Santiago lo iban a vender en cualquier momento y estamos preparados"., dijo Gottardi a la prensa.



Sobre el juego de este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, el entrenador aseguró: "Tenemos algo pendiente que es ganar a uno de los mejores equipos que tiene el futbol colombiano. Se le va a ganar en la medida que hagamos las cosas bien, que seamos superiores dentro del campo de juego y lo más importante es que estamos felices de poder jugar esta final porque no todos tienen la suerte de jugarla. Vamos a hacer todo lo posible por llevarnos el triunfo, y jugando bien".



Andrés Cadavid, capitán de Millonarios, también estuvo presente en la rueda de prensa y al ser preguntado por el técnico Miguel Ángel Russo, quien sigue en su proceso de recuperación, dijo: "El profe ahora está más cerca que nunca de nosotros. Lo llevamos en los pensamientos que es el pilar de este Millonarios, del proceso que llevamos. Siempre estamos informados por Hugo (Gottardi) de lo que él quiere y estamos muy contentos. La idea es darle una alegría a él porque esas son las curas para el alma".



El defensor de Millonarios también afirmó sobre el juego contra Nacional: "Ellos no pierden su esencia, jugar bien, salir jugando, jugadas preparadas de pelota quieta. Este es un proceso nuevo, hay jugadores diferentes. El Nacional de antes tenía todo memorizado, el de hoy, por ejemplo, no tiene a Macnelly, un jugador importante para el club, personalmente creo que eso los ha tocado y debemos ver cómo aprovechar eso".



