Santiago Mosquera, la figura de Millos en la derrota contra Junior

El jugador se destacó en reiteradas ocasiones, desafortunadamente se le vio muy solo y aislado en cada intención de ataque del equipo capitalino.

Nicolás Vikonis: tres tiros al arco: atajó uno. Los otros dos fueron goles. Seis puntos.



Jair Palacios: esta vez no salió bien al ataque. Atrás hizo lo que pudo. Cinco.



Matías de los Santos: lo salva el gol. Bueno en el mano a mano, pero muy lento. Seis.



Andrés Cadavid: el enganche de Chará en el gol lo hizo ver mal, pero en general cumplió. Seis.



Felipe Banguero: tuvo muchos líos cuando lo atacaron. Le ganaban la espalda. Cinco.



Jhon Fredy Duque: se ve muy solo en la mitad. Y es el único que marca. Cinco.



Juan G. Domínguez: marcó mal, entregó mal, no estuvo... Cuatro



Elíser Quiñones: lo metieron a abrir el juego por las bandas y terminó enredado. Cuatro.



Jacobo Kouffaty: se entiende por qué no juega. Aportó poco. Tres.



Santiago Mosquera: tiene talento. Le falta compañía. Seis.



Dúvier Riascos: tuvo una opción que sacó Viera. Salió lesionado. Cinco.





DEPORTES