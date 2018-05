Santa Fe y Junior, los más beneficiados por los errores arbitrales

Este sábado comienzan los cuartos de final del fútbol colombiano y uno de los temas que está, como siempre, en el ojo del huracán, es el arbitral. En lo que va del campeonato I del 2018, en todas las jornadas se ha registrado al menos un error considerado grave, según un documento interno de referencia y medición del fútbol profesional al que tuvo acceso EL TIEMPO. Este informe no cuenta con el aval de la comisión arbitral, pero contiene detallada información del comportamiento de los jueces, con estadísticas que permiten identificar las fallas, los equipos más beneficiados y perjudicados, y el tipo de equivocaciones cometidas.

El documento, que contempla los 190 partidos de la fase todos contra todos, reporta que se presentaron 66 errores arbitrales. No todos ellos incidieron en los resultados, pero sí son considerados como “graves o trascendentales”, como goles en fuera de juego, penaltis no pitados o mal sancionados, o goles mal anulados. “Si el partido va 3-0 y no se pita un penalti evidente o se expulsa mal a un jugador, la falla es muy grave, pero ya no incide en el resultado”, contó una fuente a este diario.

Beneficiados y perjudicados

El equipo más favorecido por estas decisiones erradas fue Santa Fe, con 8, y eliminado de los cuartos de final. El segundo es Junior, con 7, que sigue en carrera por el título. Además del Deportivo Cali y Nacional, otros de los clasificados, que también han sido beneficiados con los errores arbitrales: cada uno con 6 y son de los que menos se perjudicaron, el primero una vez, y el segundo, dos. Mientras que el más perjudicado fue Jaguares, que finalmente no clasificó y tuvo 8 decisiones en contra.



De manera coincidencial, Cali y Nacional abren este sábado la llave que los enfrentan en los cuartos de final. El Cali, según el informe, resultó beneficiado con dos expulsiones omitidas (contra Águilas y Santa Fe), con un gol en fuera de juego (contra Santa Fe), un gol mal anulado (contra Jaguares), un penal no sancionado (contra Millos) y un rival mal expulsado (contra Águilas). En esos partidos derrotó a Millonarios, Rionegro y Santa Fe, y perdió con Jaguares.

Nacional resultó favorecido con dos expulsiones omitidas (contra Alianza y Medellín), un gol mal invalidado (contra Tolima), un gol precedido de falta (contra Alianza), un jugador mal expulsado y un penalti mal sancionado. En esos juegos venció a Tolima, Alianza y Medellín, y empató con Millos.



Sin embargo, como lo afirma la fuente por la que se accedió a este documento, estos datos estadísticos no permiten indicar una tendencia de errores arbitrales dirigidos en una misma dirección. Eso se demuestra, además, con las pequeñas diferencias que hay entre equipos que tuvieron muchos errores a favor y también muchos en contra, como Santa Fe, que fue beneficiado con 8 decisiones erróneas de los jueces y tuvo seis que lo perjudicaron.



El informe permite determinar además que de los 66 errores se han registrado 39 que favorecieron al equipo local, mientras que 27 favorecieron al visitante. Y resulta, al menos curioso, que el único equipo que no fue beneficiado en la fase todos contra todos con errores fue Leones, que justamente fue el colero. Mientras que los dos que no fueron perjudicados fueron Huila, clasificado entre los ocho, y Envigado.



Entre las fallas arbitrales más recurrentes están las expulsiones omitidas, 18, y los penaltis no sancionados, 13. Dato curioso, seis penaltis no sancionados fueron en las últimas tres fechas, que perjudicaron a Millos, contra Tolima (perdió 1-0), a Bucaramanga, Medellín (perdió 2-4), o al América, contra Junior (2-2), que no clasificaron.

Lista de jueces

La lista de árbitros que más se han equivocado la encabeza Mario Herrera, con 6 desaciertos. Su último partido fue en la fecha 18 (Caldas vs. América). Lo curioso es que el segundo que más ha fallado es el mejor árbitro del pais, el Fifa Wílmar Roldán, con 5 desaciertos (penal mal sancionado, gol en fuera de juego, error técnico, jugador mal expulsado y jugada en la que no existió falta previa).



Se trata de una tendencia mundial; en la Champions hubo recientemente evidentes penaltis no pitados. El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en su última visita a Bogotá, el 16 de marzo de este año, y en defensa del videoarbitraje (VAR), dijo que en el fútbol “hay un error grave cada 3 partidos” y que con el VAR “hay uno cada 19”. Además, que el porcentaje de acierto es del 93 por ciento sin VAR y del 99 con VAR. En Colombia esperan implementar el VAR a finales de este año.



