Santa Fe y Huila femeninos, los primeros clasificados a los cuartos 

Cuando aún falta por disputarse la última fecha de la fase regular, más cuatro partidos aplazados que la Dimayor programó para esta semana, el campeón y el subcampeón vigente de la Liga Femenina, Independiente Santa Fe y Atlético Huila, son los únicos equipos con cupo fijo en los cuartos de final. Cabe recordar que a la siguiente fase del campeonato avanzan los dos primeros de cada grupo.

Las opitas no solamente se metieron nuevamente en la fase definitiva del campeonato, sino que nadie le puede quitar el primer lugar del grupo, lo que le garantiza, primero, enfrentar al segundo del grupo D, y segundo, cerrar como local la serie de cuartos de final. Huila, que además tiene un partido pendiente, que jugará el miércoles frente al Tolima, venció 4-0 a Real Santander, con tripleta de Karla Torres y un tanto de Daniela Caracas.



En ese grupo, el A, Alianza Petrolera aplazó sus opciones de clasificar, al perder 1-0 con el eliminado Bucaramanga. El gol lo hizo Leidis Durán. Esa derrota mantuvo con vida al Tolima, que superó 2-1 a Cúcuta. Los tantos locales fueron de Griselda Garay. El visitante, de Luisa Montaño.



Santa Fe, que venció 0-2 a Equidad, con goles de Paola Sánchez y Melissa Herrera, llegó a 19 puntos. Aún no asegura el primer lugar del grupo B. La derrota sentenció la eliminación de las aseguradoras. Fortaleza y Patriotas, que jugarán mañana en Cota, aún pueden terminar a la cabeza en esa zona.



El grupo C, que solo tuvo un partido este fin de semana, la victoria de Pereira 0-1 frente a Atlético, con gol de Jyoeldry Parra, aún no tiene nada definido. Los juegos de hoy (Quindío vs. América y Orsomarso vs. Cortuluá) pueden aclarar un poco el panorama. Atlético es el único sin opciones.



En el D, Nacional dio un paso gigante hacia la clasificación con su triunfo 0-1 frente a Junior, en Barranquilla, con tanto de María Helena Hurtado. Envigado, por su parte, venció 0-2 a Real Cartagena, que se despidió del torneo sin hacer ningún punto. Si Junior y Envigado empatan el jueves en el juego aplazado, las verdes estarán en cuartos de final.





