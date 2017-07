Santa Fe avanzó en la Suramericana: venció 1-0 a Fuerza Amarilla

A la serie entre Santa Fe y Fuerza Amarilla, en la segunda fase de la Copa Suramericana, le pudieron haber sobrado, perfectamente, 80 minutos en Guayaquil y buena parte del partido de este martes en El Campín. El 1-1 del partido de ida, y el 0-0 con el que parecía despedirse este segundo juego, le bastaba para avanzar a los octavos de final.

Pero Santa Fe quería más. Fue, en realidad, el único que lo intentó, en medio de las limitaciones que tenía este martes para armar un equipo competitivo. Y le puso el sello al pasaporte para el siguiente viaje, el de los octavos de final, con la vieja fórmula. Un gol que nació de un cobro de Omar Pérez (cómo no).



Javier López le metió la cabeza a la pelota, el arquero colombiano Luis Fernández alcanzó a manotear el balón, pero tuvo la mala fortuna de que Ángel Gracia, el defensa que puso a cuidar el primer palo, le metió la cabeza al rebote. De su cabeza, la pelota comenzó a bailar sobre la raya antes de meterse. Fue en el minuto 90. ¡Cuántas veces Santa Fe ha ganado partidos importantes en ese ‘minuto de Dios’!



“Contento por el gol que se da, por el triunfo del equipo y porque se sigue sumando. Lo mío primero es defender y luego, si puedo aportarle al equipo en el juego aéreo, esas son glorias de Dios”, dijo López, en declaraciones al canal Fox Sports.



Santa Fe, decíamos, tenía muchos líos para armar una nómina competitiva para ese partido. Sobre todo en el ataque. Al problema ya detectado de la falta de gol se sumó que, cuando se armó la lista de 30 jugadores para esta fase de la Suramericana, tres de los refuerzos todavía no habían llegado.

Acción de juego del partido entre Independiente Santa Fe y Fuerza Amarilla. Foto: Néstor Gómez/EL TIEMPO

Así que, para el juego de este martes, no estaban inscritos Jhon Freddy Pajoy ni Yámilson Rivera. Tampoco Ánderson Plata, que hace un mes parecía de salida hacia Estudiantes de La Plata, pero que finalmente se quedó. Y para completar el infortunio, Denis Stracqualursi y Damir Ceter se lesionaron. Y Wilson Morelo, que jugó la primera fase con el Éverton de Chile, no puede jugar con Santa Fe este torneo (al igual que el lateral Víctor Giraldo, que lo hizo con Tolima). El único delantero que le quedaba al técnico Gregorio Pérez era Jorge Obregón. Fue titular. A esta hora ya deben estar metiendo en la lista de octavos de final a Pajoy, Rivera y Plata. Y le quedan tres días para conseguir un delantero más, porque el libro de pases de la Liga se cierra el viernes...



Obregón hizo lo que pudo frente a un equipo que se dedicó a defenderse y que olvidó que, entrando a la cancha, estaba eliminado con el 0-0. Al nuevo técnico del equipo ecuatoriano, el argentino Reinaldo Merlo, le faltó ambición. “Obregón hizo un buen partido, demostró por qué está en Santa Fe y esperemos que siga aportando”, agregó López.



Todo ese panorama solo hacía presagiar que el partido no iba a estar lleno de emociones, como tampoco lo fue el partido de ida en Guayaquil, cuando en Santa Fe aún trataban de volver de las vacaciones de mitad de año. Un cabezazo de Obregón y un tiro libre de Juan David Valencia fueron los únicos apuntes en el primer tiempo.

El ingreso de Pérez por Carlos Arboleda, en la segunda etapa, le dio un poco más de fútbol a Santa Fe. Por lo menos, estaba el riesgo de que, con un equipo tan defensivo y cerrado, llegara un tiro libre o un tiro de esquina para aplicar la fórmula de la casa.

Acción de juego del partido entre Independiente Santa Fe y Fuerza Amarilla. Foto: Néstor Gómez/EL TIEMPO

Fuerza Amarilla terminó con nueve jugadores. A los 40 de la segunda etapa, Armando Wila, que acababa de entrar, le pegó por detrás a Kevin Salazar. Roja directa. Y luego, Javier Chila le metió un manotazo en la cara a López cuando Pérez se alistaba a cobrar un tiro libre.



Parecía que todo quedaba así. Hasta que aparecieron el pie derecho de Pérez, la cabeza de López y los rebotes. El 0-0 le alcanzaba, pero Santa Fe volvió a ganar con la vieja fórmula.

Síntesis

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda (m.45, Ómar Pérez), Javier López, William Tesillo, Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza (m.70, Sebastián Salazar), Kevin Salazar; Juan David Valencia y Jorge Obregón (m.82, Daniel Buitrago). DT: Gregorio Pérez.



Fuerza Amarilla: Luis Fernández; Diego Corozo, Bernardo Chila, Federico Alonso, Ángel Gracia; Michael Endara (m.18, Michael Segura), Steven Zamora, Mauricio Yedro, Wagner Valencia (m.75 Byron Cano); Christian Cuero y Joffre Escobar (m.78, Armando Wila). DT: Reinaldo Merlo.



Gol: 1-0, m.90: Javier López.



Árbitro: el brasileño Anderson Daronco amonestó a Federico Alonso y Steven Zamora, y expulsó a Armando Wila y Bernardo Chila.



Incidencias: Partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Suramericana disputado en el estadio El Campín, de Bogotá.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc