Santa Fe, en caída libre en la Liga: perdió 3-1 con Pasto

Algo no está bien en Santa Fe. Parece otro equipo, uno muy diferente al último campeón o al que comenzó esta temporada ganando la Superliga. Es otro. Perdió su fortaleza defensiva. Perdió mucho de su garra y de su orden. Y perdió otros tres puntos. Anoche el verdugo fue el Deportivo Pasto, que le ganó 3-1. El equipo cardenal está en caída libre en la tabla de posiciones y en su juego.

Santa Fe es un equipo que juega a defenderse, a cuidarse atrás, sobre todo de visitante. Esa, se supone, era su fortaleza. Pero cuando un equipo que se defiende recibe un gol a los cinco minutos de juego, necesariamente se desbarajusta, le toca cambiar la idea sobre el camino, intentar la reacción por otros medios. Y no la tuvo.



El primer golpe lo recibió muy temprano. Yámilson Rivera pasó como uno moto en medio de una calle de honor, se encarrilló hacia el arco y justo antes de entrar al área dos defensores cardenales le bloquearon el camino. Fue tiro libre y muy peligroso. Se anticipaba desde antes del cobro. Quedó muy de frente, muy cerca. Rivera tomó la pelota que le había quitado por la fuerza y cobró el tiro libre como mejor se predecía que iba a hacer: sutil y por encima de la barrera. Adentró. Fue el 1-0.



Pasto demostró que en casa juega con ímpetu. Después del 1-0 pudo ampliar el marcador. Otra vez Rivera ganó en velocidad y agilidad. Metió un enganche que dejó en piso a Carlos Henao, quien aún se debe estar reponiendo de esa caída. Le hizo el pase atrás a Cabrera quien mandó la pelota arriba, lejos del travesaño. Se lamentaron de semejante desperdició, porque luego llegó el empate.



Santa Fe reaccionó, dio batalla, intentó igualar y lo logró en otra pelota quieta, y muy rápido. Iban 19 minutos. Juan Roa cobró un tiro libre y Baldomero Perlaza, que estaba parado en zona de rebote, libre, pateó en plena soledad. Fue el 1-1.



Con el empate el partido fue más parejo, más equilibrado. Pero no por mucho. Los cardenales no tuvieron agresividad en la mitad. Extrañaron a los ausentes Gordillo (suspendido) y Salazar (lesionado); Perlaza se fue al ataque cuando quiso y a su espalda dejó enormes huecos.



Sin embargo, en ese momento el partido estaba controlado. Pero los cardenales están en tan mala etapa que tienen hasta mala fortuna. En un pelotazo largo Tréllez atacó la zona vacía que debían cubrir Arboleda y Urrego. No llegó ninguno. López fue al cierre y se lesionó. Empezó a cojear mientras levantaba su mano para pedir ayuda. Nadie llegó en su auxilio. Tréllez lo dejó en el camino y remató. Fue el 2-1.



Santa Fe no solo estaba abajo en el marcador sino que se desbarató su esquema. López no pudo seguir y al equipo, que arrancó con línea de tres, le tocó pasar a jugar con cuatro. Se fue al descanso confundido y derrotado.



En la segunda parte el equipo ya no tuvo forma de empatar. Fue como si las pocas fuerzas las hubiera dejado en el camerino. Tuvo un remate de Gómez que evitó el portero Mosquera, quien siempre estuvo atento. Pero lo peor aún estaba por llegar. Si con el 2-1 había una esperanza, esta se esfumó a los 7 minutos de esa parte final cuando Rivera fue derribado en el área, entre Balanta y Castellanos. Penalti.

Tréllez fue el encargado de patear con mucha serenidad y venció una vez más a Castellanos. Fue el tercer gol del partido, que derrumbó al equipo bogotano.



Este Santa Fe ha cambiado mucho. Ya ni siquiera tiene su intensidad y su presión. Está jugando a otro ritmo. Y hay muchos jugadores en un bajón de nivel. Eso se notó en la cancha, eso se viene notando hace varios partidos. Y está recibiendo muchos goles.



El equipo generó algunas ocasiones. Stracqualursi tuvo un par de remates y ambos los evito Mosquera. Ceter, que lucho y corrió mucho, tuvo un remate y de nuevo Mosquera atajó.



A Santa Fe se le fueron los minutos con el desespero de una nueva derrota, la tercera en línea. Está en caída libre y no reacciona.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET