Dura derrota de Santa Fe en Tunja: perdió 3-1 con Chicó

Por fin, después de diez fechas del Torneo Apertura y tres más del Finalización de 2016, Boyacá Chicó volvió a ganar y lo hizo con mucha autoridad y eficacia 3-0 frente a Independiente Santa Fe, en partido de la décima fecha del rentado nacional.



El local fue práctico en su trabajo, con una solidez defensiva que le dio todo el soporte a las demás líneas y que fue contundente con sus ágiles que desaprovecharon los feos y groseros errores de la zaga bogotana.

Al cabo del primer cuarto de hora, el visitante fue el primero en visitar la portería local mediante un mediante un cabezazo de Leyvin Balanta, que el portero José Escobar dio rebote y el defensor central William Tesillo remató sin fortaleza; de nuevo el meta boyacense se lució y detuvo la pelota.



El partido se disputó con más ganas y calentura en la zona medular, sin claridad en la parte de creación por parte de ambos bandos, situación que evidenció la falta de imaginación para romper los esquemas defensivos.

Un Boyacá Chicó que se abroqueló por completo alrededor de su portero Escobar, quien comandó una línea de cinco defensores quienes fueron los bastiones para controlar el poco peso atacante de su rival y salida rápida con Misael Riascos.



Por su parte, Santa Fe no encontró la fórmula que le diera claridad en la elaboración con Armando Vargas, que lució solitario en esa labor y por eso no encontró la manera de romper el cerco defensivo del cual fueron presas sus tres atacantes



De nuevo Santa Fe creó peligro mediante un remate frontal de Vargas, quien libre de marca sacó un derechazo que encajonó Escobar, después de aprovechar un balón que perdió en la salida el mexicano Daniel Duarte.

Finaliza el partido en Tunja, victoria 3-1 a favor del local.



Muchas gracias a todos los Leones que nos acompañaron y no dejaron de alentar durante los 90 minutos. #FuerzaSantaFe! 🇮🇩 pic.twitter.com/3LcPNNNNlH — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 24 de marzo de 2018

Ahora el que insistió arriba sobre el arco de Leandro Castellanos fue el mexicano Felipe Ponce a través del cobro de un tiro libre, que el meta norte santandereano envió por encima del travesaño cuando el esférico buscó el ángulo superior izquierdo de la cabaña bogotana.



Minuto 29 PT y Juan Roa desplazó con su brazo en el área a Diego Valdés, el árbitro central sancionó con cobro desde los doce pasos. El hábil Misael Riascos se encargó de poner el 1-0 con remate sobre el bajante derecho que burló por completo a Castellanos. Cargó el león al minuto 37 con un balón cruzado que levantó John Pajoy en el área que Morelo no alcanzó a golpear con su testa y, Tesillo que cayéndose, no alcanzó a puntear el esférico que salió desviado sobre el bajante izquierdo,



En la etapa de complemento, todo lo que se construyó en el camerino se desplomó como un castillo de naipes. Trascurrían cuatro minutos y es el azteca Felipe Ponce quien puso el 2-0 luego de una diagonal hacia afuera y con tiempo y espacio logró batir a Castellanos ante la inoperancia defensiva de los cardenales.

[Crónica] El cuadro cardenal cayó en su visita a Boyacá Chicó. https://t.co/AG9fB7Q46G pic.twitter.com/ZkGLtgZGJe — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 24 de marzo de 2018

No terminaba de recuperarse el cuadro albirrojo del segundo mazazo, cuando dos minutos después Diego Valdés acomodó el lapidario 3-0, con la complacencia de los defensores centrales Javier Flórez y de William Tesillo, quienes brillaron por su ausencia.



Dos minutos después Diego Valdés puso el 3-0 luego de una acción que nació en un pase de profundidad de Riascos, quien salió desde su propio campo, una pelota que tomó Juan Díaz y este se la devolvió en pared para que el goleador Valdés solo tenga que despachar un derechazo que se fue sobre el palo de la mano derecha de Castellanos.



El estratega uruguayo Gregorio Pérez reordena su nómina con los ingresos de Edwin Herrera, Sebastián Salazar y Baldomero Perlaza, con el fin de recomponer un medio campo que se quedó sin aire y sin recuperación.

Santa Fe asumió el control, pero sin la contundencia y el peso específico en zona atacante, pues ni Morelo ni Pajoy tuvieron la movilidad en ese último cuarto de la cancha. Pese a esas carencias, el albirrojo más con mística y con el deseo de alcanzar de forma rápida los goles no alcanzó la profundidad que esperaba por los costados y sus tibias aproximaciones naufragaron con más pena en los cinco del fondo ajedrezado.



Entonces, Santa Fe recurrió al modo que siempre le da resultado: el juego de pelota aérea. Fueron recurrentes los pelotazos, pero brillaron los centrales Gerson Navarro y Andrés Varón para evacuar. Y también sobresalió el golero Escobar que en dos ocasiones atravesó su humanidad y evitó la caída de su valla.



No obstante, Santa Fe logró el tanto de la honrilla al minuto 39 a través de Armando Vargas, luego de un centro que puñeteó Escobar ante el asedio de Morelo y el rebote expedito para Vargas que sacó un derechazo que se coló a media altura sobre el palo derecho. Cinco minutos de reposición y el local no padeció mayores afujías ante un conjunto albirrojo que debió resignar una derrota bastante dolorosa, si se quiere, ante el último del campeonato.

Síntesis

Boyacá Chicó 3 - Santa Fe 1



Boyacá Chicó: José Escobar (7); Jordy Monroy (6), Gerson Navarro (7), José Mosquera (6), Andrés Varón (7), Nelino Tapia (6); Felipe Ponce (7), Daniel Duarte (6), Juan Díaz (6); Misael Riascos (8) y Diego Valdés (7).

D.T.: John Gómez.



Santa Fe: Leandro Castellanos (5); Víctor Giraldo (4), Javier López (4), William Tesillo (4), Leyvin Balanta (4); Juan Roa (5), Almir Soto (4), Armando Vargas (6); Jhon Pajoy (4), Brayan Fernández (3) y Wilson Morelo (4).

D.T. Gregorio Pérez.



Partido: Aceptable.



Goles en Boyacá Chicó: Misael Riascos (31 PT, de penalti), Felipe Ponce (4 ST) y Diego Valdés (6 ST).



Gol de Santa Fe: Armando Vargas (39 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Mateo Palacios por Misael Riascos (28 ST), Yilber Tobar por Nelino Tapia (29 ST) y Michel Vásquez por Felipe Ponce (41 ST).



Cambios en Santa Fe: Baldomero Perlaza (5) por Almir Soto (11 ST), Edwin Herrera (4) por Brayan Fernández (12 ST) y Sebastián Salazar (5) por Juan Roa (12 ST).



Amonestados en Boyacá Chicó: José Mosquera (45 PT) José Escobar (34 ST) y mateo Palacios (45 ST + 3’).



Amonestados en Santa Fe: Juan Roa (28 PT), Leyvin Balanta (45 PT + 1’), Baldomero Perlaza (17 ST) y Edwin Herrera (41 ST).



Figura: Misael Riscos (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 4.600 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Heider Castro (7).





Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

​Tunja