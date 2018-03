En los últimos minutos, Santa Fe le ganó 1-0 a Pasto en la Liga

Un gol de Armando Vargas a dos minutos del final, luego de un balón que mandó William Tesillo al área rival como por no dejar, terminó salvando este jueves a Santa Fe, que vivió un capítulo más de su ineficiencia, esta vez frente al Deportivo Pasto. El 1-0 calmó un poco las aguas en cuanto a la tabla de posiciones, pero no en cuanto al juego. El visitante, incluso con un jugador menos, estuvo más cerca de la victoria.

Los 90 minutos de este jueves, frente a 6.680 espectadores, fueron una muestra más de que, si no está Wilson Morelo, no hay otro delantero que haga un gol en Santa Fe, con el agravante de que el problema se trasladó unos metros más atrás, a la generación de ideas. Prácticamente con el equipo titular, salvo Morelo, suspendido, y Juan David Valencia, lesionado, los rojos no lograban asustar a un equipo que, incluso, se envalentonó con 10, después de la justa expulsión de Dhawlim Leudo, por meterle una patada en el pecho a Jhon Pajoy, a los 8 minutos del segundo tiempo.



El reemplazo de Morelo, esta vez, fue el uruguayo Rubén Bentancourt, el otro delantero que había marcado este semestre. La pelota no le llegó con claridad hasta el minuto 92. Y cuando le llegó, de frente al arco y listo para celebrar el 2-0, la tiró por un lado del arco. Ánderson Plata se vio torpe con la pelota. Jhon Pajoy llegó poco y nada. Y el equipo se veía ahí, sin generar peligro, con tres volantes de marca que no marcaban a nadie, porque Pasto no lo intentaba.



Para el segundo tiempo, Pérez hizo el primer intento por cambiar la historia del partido, sin éxito. Afuera un volante de marca, Sebastián Salazar. Adentro, Armando Vargas, que tampoco mostraba nada. Pasto, ya sin Leudo en la cancha, intentó atacar un poco más, e incluso tuvo la más clara del partido, un balón que Leandro Castellanos sacó tras un remate cruzado de Édinson Toloza.



La segunda patada de Pérez al tablero fue jugar con tres centrales, sacar a Carlos Arboleda y meter otro delantero, Brayan Fernández. A partir de ahí, fue todo desespero. Y en una jugada aislada, Tesillo mandó una pelota al área y Vargas metió la punta del zapato para darle un tanque de oxígeno a un equipo que se ahogaba.

Santa Fe 1 / Pasto 0

Santa Fe: Leandro Castellanos (6); José David Moya (6), Javier López (6), William Tesillo (6) y Carlos Arboleda (5); Sebastían Salazar (5), Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (6); Ánderson Plata (4), Jhon Pajoy (5) y Rubén Bentancourt (3). DT: Gregorio Pérez.



Pasto: Ernesto Hernández (6); Gilberto García (5), José Enrique Ortiz (6), Jimmy Valoyes (6) y Tomás Maya (5); Carlos Rúa (6), Julián Guillermo (5), Édinson Toloza (6), Giovanny Martínez (5), Darío Rodríguez (4), y Víctor Aquino (4). DT: Flabio Torres.



Partido: malo.



Cambios en Santa Fe: Armando Vargas (5) por Salazar (1 ST), Brayan Fernández por Arboleda (25 ST) y Víctor Giraldo por Moya (30 ST).



Cambios en Pasto: Dhawlim Leudo por Rodríguez (1 ST), Luis Carlos Arias por Aquino (24 ST) y Ricardo Delgado por Rúa (38 ST).



Gol de Santa Fe: Vargas (43 ST).



Amonestados: Gordillo, Fernández (Santa Fe), García, Rúa, Maya (Pasto). Expulsado: Leudo (7 ST).



Figura: William Tesillo (6).



Estadio: El Campín. Asistencia: 6.680 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Diego Escalante (6).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc