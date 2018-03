Santa Fe tomó un respiro en la Liga: venció 0-3 a Envigado

Ánderson Plata a veces sorprende. En algunos partidos aparece mucho: corre, va a la derecha, luego a la izquierda, sube, baja, sigue corriendo, no parece cansarse... Pero no define, no resuelve, no finaliza bien. Y en otros juegos, como el de este miércoles contra Envigado, necesita un par de oportunidades, ¡un par!, para hacer algo diferente, para hacer dos goles e impulsar una victoria de esas que silencian críticas. Al final, 0-3.

Santa Fe, en la fecha 8, llegó a Envigado con la soga en el cuello, apretada, incómoda, hostil. No era un partido para perder. No se puede dar esos lujos cuando tiene la tabla cuesta arriba, como una imponente montaña. Por eso desde el comienzo del partido se le vio con decisión, con una entrega que simula las fallas persistentes, las confusiones ofensivas, los nubarrones.



Hizo la tarea que mejor conoce: salir a jugar bien acoplado, con orden. No tuvo que esperar mucho tiempo. No hubo necesidad de citar el desespero de tantas otras batallas. En 13 minutos resolvió el partido. El arquero de Envigado hizo un saque de meta que fue largo y sin destino. La pelota pasó la mitad de la cancha sin dirección. Allí apareció el defensor Javier López para devolverla, como si fuera un poderoso revés, solo que con la cabeza.



Le cayó justo al inspirado Plata, que deambulaba por esa zona, quizá recuperándose de alguna carrera improductiva. Reaccionó de inmediato y prendió su cohete, se lanzó al ataque a encontrar el balón, y cuando ya estaba a punto de entrar al área, con la pelota volando a media altura de su cuerpo, con el perfil para meterle un zurdazo poderoso, con el portero saliendo a su encuentro, a chocar con ese inevitable remate, Plata inventó una genialidad de esas que escasean: definió con la otra pierna, con la derecha, la que más caso le hace, con el borde externo, incómodo, pero no lo suficiente para dañar la acrobacia. ¡Tin!, un toque sutil para mandar la pelota obediente por encima del portero, directo a la red. 0-1.



El partido se puso cómodo para Santa Fe, porque aunque Envigado lo atacó y se lanzó tras el empate, no generó verdadero peligro. Así que la tarea cardenal era esperar y dar un par de latigazos más. Para eso estaba Plata, quien aprovecho otra mala salida local y un rebote en media cancha; prendió su cohete por segunda vez, ya con el balón pegado a su guayo, y avanzó, y cuando el arquero salió a su encuentro, demorado, le pateó por arriba; las manos del arquero le quitaron velocidad a la pelota, pero Plata siguió de largo, la recapturó y la llevó hasta el arco solitario. Fue el 0-2.



Fue de esas noches mágicas para Plata. Una noche que ya le hacía falta. Fueron sus dos primeros goles del año en la Liga. Sí, fue contra un inofensivo Envigado, pero esos son los partidos propicios para construir confianza. Mientras el otro atacante, Rubén Bentancourt, pasó otra vez en blanco, Plata puso el color. Quedaba aún tiempo para otro gol, para otro protagonista que, como Plata, busca la afanosa reivindicación: Armando Vargas.

El volante, que le dio la victoria al equipo cardenal en la fecha pasada, contra Pasto, recién ingresaba a la cancha y lo hizo apenas para patear un tiro libre de costado, cerca al tiro de esquina. Pateó con la pierna derecha y le imprimió al balón un efecto letal. El balón fue de afuera hacia adentro y se metió en el segundo palo, donde no hubiera llegado el portero ni con escalera. ¡Golazo!



Santa Fe respiró gracias a Plata y Vargas, y a esos goles. Es un respiro leve, aún no vital. Sigue mirando la empinada tabla desde abajo, pero lleva dos victorias seguidas y así sí le rinde la escalada.



Síntesis

Envigado F.C. 0 / Santa Fe 3

Envigado: Jefersson Martínez (5); Nelson Lemus (5), Santiago Noreña (4), Camilo Mancilla (4) y Daniel Londoño (5); George Saunders (6), Iván Rojas (5), Yeison Guzmán (5), Michael López (5), Duván Vergara (5) y Wilfrido de la Rosa (4).

DT: Rubén Darío Bedoya.



Santa Fe: Andrés Castellanos (6); José Moya (6), Javier López (6), William Tesillo (6) y Carlos Arboleda (6); Juan Roa (6); Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5), Anderson Plata (7) y Rubén Betancourt (5); Jhon Pajoy (4).

DT: Gregorio Pérez.



Partido: bueno.

Cambios en Envigado: Neyder Moreno (6) por Duván Vergara (1 ST), Nicolás Giraldo por Yeison Guzmán (21 ST) y Carlos Rojas por Iván Rojas (33 ST).



Cambios en Santa Fe: Armando Vargas por Rubén Betancourt (24 ST), Jonathan Herrera por Jhon Pajoy (24 ST) y Víctor Giraldo por William Tesillo (35 ST).



Goles de Envigado: no hubo.

Goles de Santa Fe: Anderson Plata (12 PT y 25 ST) y Armando Vargas (34 ST).

Amonestados: Saunders, Mancilla, Giraldo (Envigado); Tesillo, Moya, López, Roa (Santa Fe).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Santa Fe ajustó dos victorias en línea que le ayudan para avanzar posiciones importantes en la tabla.

Figura: Anderson Plata (7).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 2.000 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (7).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET



Síntesis de:

ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

