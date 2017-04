Santa Fe regresó al triunfo y tomó otro aire

Una falta en el área a 10 minutos del final del partido, y un penalti bien ejecutado por Jonathan Gómez marcaron la diferencia. Así, sufriendo, con angustia, desespero y sobre el final, Santa Fe se sacudió y se reencontró con la victoria. Venció 1-0 al Atlético Bucaramanga en El Campín y tomó un segundo aire luego de tres derrotas que traía a cuestas.

Damir Ceter empezó en el banco. Tuvo que entrar en el minuto 19 de la parte final para gestar la victoria. Fue él, con su potencia y su decisión el que le cambió la cara al ataque de Santa Fe. Un ataque que había sido pálido. Céter intentó con algunos remates y en uno de sus arranques de locomotora le ganó en velocidad y fuerza a su marcador, y fue derribado en el área por Marlon Torres. La jugada llegó como de milagro, pues Santa Fe, pese a sus ganas, carecía de fórmulas.



Gómez tuvo la enorme responsabilidad de patear ese penalti. Significaba, quizá, la última oportunidad, pues aunque quedaban 10 minutos, no se veía cómo el equipo cardenal iba a ganar ese partido. Llevaba tres derrotas seguidas (contra Nacional, Medellín y Pasto) así que Gómez no podía fallar. No lo hizo. Pateó con fuerza, abajo y a un costado. Aseguró el triunfo y le dio un respiro a la afición, que a esa altura ya presentía otra amargura.



Santa Fe necesitaba ganar como fuera. Y salió desde el comienzo intentar el triunfo con muchos deseos, pero sin mucho fútbol. Su ataque inicial, conformado por Stracqualursi y Valencia, no pesó. La pelota tampoco les llegó mucho.



En esa primera parte, a pesar de la falta de ideas, los cardenales tuvieron dos ocasiones de gol: la primera fue un remate cruzado de Baldomero Perlaza, y la pelota pasó muy cerca del arco que defendió el portero Alejandro Otero. Luego, Gómez pateó un tiro libre que llevaba destino de gol, pero que lo evitó el propio Otero en una volada que salvó su arco.



Lo demás para Santa Fe fue acercarse con la pelota quieta, lanzando centro al área que nunca encontraron buen destino o con cabezazos desviados.



Mientras tanto, el Bucaramanga hizo poco por la victoria, pareció cómodo aguantando, encerrado atrás, desesperando al rival y llevándose el botín de un punto. Una sola vez se acercó en el primer tiempo cuando Jhon Pajoy metió un remate cruzado que pasó cerca del arco que en esta ocasión defendió Róbinson Zapata.



Al descanso se marcharon ambos equipos con panoramas diferentes. Los visitantes, con un punto valioso. Con la tarea hecha hasta ese momento. Los locales, con caras largas, con la angustia palpitante. No era para menos, la mala racha y la falta de gol genera temores, desconfianza.

Acción del juego entre Santa Fe y Bucaramanga en El Campín. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO



En el segundo tiempo no es que el equipo haya sido una máquina, que haya transformado su juego aburrido en uno más eficaz. De hecho se acercó más en los primeros 45 minutos. Entonces al DT Gustavo Costas le tocó mover el equipo: metió a la cancha a Omar Pérez, a que filtrara pases, y a Damir Ceter, para que los recibiera. Ellos dos cambiaron la cara y el funcionamiento cardenal.



En esa segunda parte Santa Fe tuvo una buena oportunidad de anotar en un tiro de esquina que conectó de cabeza de Héctor Urrego que pasó por encima del travesaño.

Ya cuando el partido se veía negro para Santa Fe, cuando no se veía cómo iba a anotar, cuando se presagiaba que otra victoria se le escapaba, y de local, vino la jugada milagrosa: un penal bien sancionado por el central Nicolás Gallo, la caída de Ceter en el área y el cobro claro de Gómez.



“El técnico me dijo que entrara tranquilo, que hiciera lo mío. Me dijo que anotara, no lo hice, pero ayudé al equipo. Tuve la oportunidad de entrar al área, puse el brazo, vi que me agarraban y caí. La victoria es muy importante, estábamos fuera de los ocho y pudimos entrar. Toca quedarnos ahí. El partido fue muy duro”, dijo Ceter.

Tuve la oportunidad de entrar al área, puse el brazo, vi que me agarraban y caí FACEBOOK

TWITTER

Bucaramanga pagó cara su apuesta. Quería empate y se fue con las manos vacías. “El penalti mancha nuestro trabajo. El empate nos venía muy bien. Queríamos sumar y no se pudo. Nos vamos tristes”, dijo el volante Yulián Anchico.



Santa Fe se sacudió y, por ahora, volvió a los ocho. Cortó su mala racha y se reencontró con la victoria. Aunque otra vez sufrió.



Síntesis:



Santa Fe 1/0 Atlético Bucaramanga



Santa Fe: Robinson Zapata (6); Carlos Arboleda (6), José Moya (5), Héctor Urrego (5), Dairon Mosquera (6); Juan Daniel Roa (6), Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5); Jonatan Gómez (7); Denis Straqualursi (6), José Valencia (5).



Cambios: Omar Pérez (6) por Baldomero Perlaza (13 ST), Damir Céter (6) por José Valencia (18 ST), Leyvin Balanta por Denis Straqualursi (46 ST).

D.T.: Gustavo Costas.



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6); Henry Obando (6), Marlon Torres (5), Jeison Palacios (5), Christian Mafla (5); Yulián Anchico (6), Jossymar Gómez (5), Gabriel Gómez (6); Yulián Mejía (5); Jhony Cano (5) y Jhon Pajoy (5).



Cambios: Jhon Pérez (5) por Jossymar Gómez (15 ST) Fabio Burbano (5) por Jhon Pajoy (26 ST) Dávinson Monsalve (5) por Yulián Mejía (31 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Gol: Jonatan Gómez (35 ST, de penalti)



Amonestados: Dairon Mosquera (45 ST) Yeison Gordillo (45 +1) por Santa Fe. Henry Obando (12 PT), Jossymar Gómez (32 PT), Marlon Torres (35 ST), Jeison Palacios (41 ST) por Bucaramanga.



Expulsados: no hubo



Figura: Jonatan Gómez



Estadio: El Campín.



Asistencia: 11.716 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Partido: Regular



Árbitro: Nicolás Gallo (7).



DEPORTES