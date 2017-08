Santa Fe remontó y clasificó a cuartos de Copa: venció 2-1 a Equidad

Independiente Santa Fe venció este jueves 1-2 a Equidad y clasificó los cuartos de final de la Copa Colombia-2017, ronda en la que enfrentará al Medellín. Wilson Morelo y Daniel Buitrago, autores de los goles de la remontada ‘cardenal’.

Comenzó mejor y más concentrado el local en el estadio de Techo. Apenas a los 3 minutos de juego, Equidad le ganó la espalda a Dairon Mosquera y Wálmer Pacheco puso el 1-0, que clasificaba momentáneamente a los dirigidos por Luis Fernando Suárez.



Equidad comprendió el mal momento de Mosquera por la banda izquierda y explotó su costado derecho en ataque, con Diego Valoyes como el jugador más movedizo en ataque. Adelantando sus líneas y quitándole la pelota al ‘cardenal’, los aseguradores complicaron en más de una ocasión a Santa Fe.

Sin embargo, el actual líder de la Liga II se acordó de sus buenos momentos y en la primera llegada clara al área local fabricó un claro penalti. Wilson Morelo, a los 23 minutos, pateó desde el punto blanco y venció a Cristian Bonilla, quien adivinó pero no pudo evitar el 1-1.



Desde el empate, Santa Fe se montó en el partido y dominó las acciones. Juan Daniel Roa por poco marca un gol olímpico, pero el balón se fue por centímetros. Equidad trató de imponerse con juego áspero y fuerte, pero no emparejó las acciones en el desarrollo del juego.



Para la parte complementaria, Santa Fe apeló a su memoria reciente para recordar que venía de remontar un 0-2 en contra (frente a Once Caldas en Liga) y arrancó en búsqueda de la victoria y la clasificación. Sin embargo, a los 9 minutos se fue lesionado Wilson Morelo y las cosas parecían complicarse.



A los 13 minutos de la segunda parte, Ánderson Plata habilitó de gran manera a Daniel Buitrago, quien había reemplazado a Morelo, y el volante se vistió de artillero para definir de gran manera y poner el 2-1 que voleaba el resultado.



Los albirrojos, ya con el marcador a su favor, impusieron su juego de traslado rápido y contó con otras opciones para aumentar la ventaja, aunque no las transformó. Equidad, con mucha personalidad, también trató de buscar el empate, pero no contó con suerte.



Santa Fe ahora deberá enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en la serie de cuartos de final, siguiendo en competencia además en la Copa Suramericana y líder sólido en la Liga colombiana.



Redacción Futbolred