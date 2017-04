Santa Fe perdió los papeles: cayó 3-1 en su visita a Tolima

Santa Fe se desdibujó. Del gran partido que jugó en Cali, en el partido adelantado a mitad de semana, venciendo con solvencia al América, pasó a hacer un papelón este domingo en la noche en Ibagué, al perder 3-1 contra Tolima, en la fecha 15 de la Liga.

Santa Fe hacía un partido inteligente. Tenía agresividad en ataque. Se le veía la idea de buscar no el empate sino la victoria. Incluso generó las mejores opciones de gol, como un cabezazo certero de Omar Pérez que increíblemente le atajó el portero Joel Silva, con un solo brazo estirado. Omar y Gómez se juntaron en la mitad y fueron llevando al equipo hacia el gol. Parecía que el equipo iba a tener mejor suerte en Ibagué, pero terminó desdibujado y goleado.



El Tolima, que en el principio jugaba a otro ritmo, que no desesperaba y que se preocupaba por cuidar su arco, encontró el gol de repente y ya no se detuvo. Fue en un tiro de esquina, a los 38 minutos. Cléider Alzate cobró un tiro de esquina y Luis Cardoza conectó de cabeza, aprovechando que su marcador, Almir Soto –quien fue la gran novedad en la nómina cardenal–, lo dejó libre. Fue el 1-0.



El gol le cayó muy mal a Santa Fe, que se quedó sin reacción. Su fútbol inicial, intenso, desapareció. De hecho el Tolima lo atacó con más decisión, aprovechando los espacios que encontró. Santa Fe se fue al descanso con fastidio, con la idea de que su planteamiento se le desbarató.



En la segunda parte el equipo cardenal ya no encontró fórmula. Terminó sometido. Tolima le hizo daño cada que quiso. Cuando iban ocho minutos Albornoz regó a toda la defensa cardenal a punta de amagues y antes de que Soto lo frenara con una vehemente falta, asistió a Marco Pérez quien sacó un remate potente y venció a Róibinson Zapata. Y Soto se fue expulsado...



Quedaba más drama para el equipo bogotano. A los 21 minutos Ángelo recibió un pase atrás y con un remate débil e incomodo, ante la pasividad de Urrego, venció otra vez a Zapata. 3-0. Para colmo, Urrego también vería más adelante la tarjeta roja.



Santa Fe terminó haciendo un papelón en Ibagué, con dos jugadores menos y goleado. Solo un tiro libre de Carlos Henao, que venció al portero Silva, sirvió para el consuelo. Para nada más.



Santa Fe se fue de Ibagué con las manos vacías y con una dolorosa derrota que lo compromete nuevamente para clasificar.

Síntesis

Tolima: Joel Silva (7); Juan G. Arboleda (6), Fainer Torijano (6), Luis Cardoza (6), Danovis Banguero (6); Avimiled Rivas (6), Luis Paz (-), Marco Pérez (8), Cléider Alzate (7); Ómar Albornoz (7) y Ángelo Rodríguez (8). DT: Óscar Quintabani.



Santa Fe: Róbinson Zapata (5); Almir Soto (4), Héctor Urrego (4), Carlos Henao (5), Dairon Mosquera (4); Sebastián Salazar (5), Yeison Gordillo (5), Ómar Pérez (6), Jonathan Gómez (6); D. Stracqualursi (4), Ánderson Plata (6). DT: Gustavo Costas.



Cambios en Tolima: Carlos Rentería (6) por Paz (29 PT), Jader Obrian (6) por Albornoz (14 ST) y Sebastián Villa por Rodríguez (45 ST).



Cambios en Santa Fe: Damir Ceter por Stracqualursi (17 ST), Johan Arango por Gómez (24 ST) y Javier López por Pérez (27 ST).



Goles de Tolima: Cardoza (38 PT), Pérez (8 ST) y Rodríguez (21 ST). Gol de Santa Fe: Henao (34 ST). Expulsados: Soto (9 ST) y Urrego (25 ST).



Figura: Marco Pérez (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro. Asistencia: 6.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Gustavo Murillo (7).



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué