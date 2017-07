Santa Fe no cree en nadie; venció a Once Caldas y lleva ¡15 de 15!

Independiente Santa Fe consiguió remontar y quedarse con el triunfo 3-2 sobre el Once Caldas, para confirmar su liderato en la Liga II-2017. El Campín vibró con la quinta victoria del ‘cardenal’, que lo deja con 15 unidades como puntero. Rendimiento perfecto.



Empezó bien Santa Fe jugando a explotar sus bandas, así llegó muy temprano con Roa, cuando el reloj indicaba el tercer minuto de juego. Pero el Once también avisó al local, aprovechando los espacios y Edder Farías inquietó el arco de Leandro Castellanos.

Con el paso de los minutos, en el que el ‘cardenal’ llegó con Baldomero Perlaza con un remate de cabeza que Cuadrado paró en la raya de gol y que dejó serias dudas de que haya alcanzado a entrar, el Once se fue haciendo de las acciones. Con Johan Arango como principal protagonista, quebró con el filtro del mediocampo local. Así, a los 21 minutos el volante vallecaucano habilitó de gran manera al venezolano Farías, quien definió para el 0-1.

Santa Fe, que perdió la imbatibilidad en su arco, también perdió la paciencia y el orden. Se le vio atropellado y sin ideas para encontrar la igualdad. Lejos del gol santafereño, llegó el segundo del Once: nuevamente Arango fue protagonista al centrar el balón con precisión, Tesillo falló en la marca y Dávinson Monsalve castigó para el 0-2, a los 28 minutos.



El dueño de casa reaccionó y poco a poco fue encimando al Caldas. A los 41 minutos, Morelo fue tumbado en el área y el árbitro Wílmar Roldán no dudó en decretar penalti, que el mismo Wilson cambió por gol a los 43. 1-2 que devolvió la ilusión de remontar. Con ese resultado se fueron a las duchas.



Para el complemento, los dirigidos por Gregorio Pérez salieron con otra actitud y con mucha más decisión en busca del empate. Ante la lesión de Víctor Giraldo, lateral derecho santafereño, fue fundamental el ingreso de Omar Pérez, a los 19 minutos.

[Crónica] Con jerarquía Santa Fe remonta ante Once Caldas y suma 15 de 15. https://t.co/AZT7GxqNQk pic.twitter.com/JIkzjrSqTI — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 31 de julio de 2017

El ‘10’ argentino le dio más presencia al ataque y claridad a la hora de tocar el balón. Pero Pérez se hizo mucho más importante en la pelota quieta, en la que sigue siendo infalible. A los 30 minutos, encontró solo a Jhon Pajoy, cuando los defensores del Once esperaban un centro al primer palo; el volante Pajoy recibió solo y remató con libertad para el 2-2.



El equipo manizaleño no volvió a atacar y pecó al cometer muchas faltas cercanas al área, dándole la posibilidad a Santa Fe de insistir con la pelota quieta. A los 40 minutos, otra vez Pérez la puso como con la mano y la pelota le quedó a William Tesillo, quien remató fuerte para remontar y poner el 3-2.



Con estos tres puntos, Santa Fe sigue líder e invicto. Once Caldas, que mostró cosas buenas en Bogotá, se quedó con 5 puntos en la Liga.

Síntesis:

Santa Fe 3-2 Once Caldas



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Víctor Giraldo (6), José David Moya (5), William Tesillo (6), Juan David Valencia (6); Juan Daniel Roa (5), Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (6); Ánderson Plata (6), Jhon Fredy Pajoy (7); y Wilson Morelo (7).

Cambios: Omar Pérez por Víctor Giraldo (19 ST), Carlos Henao por Juan David Valencia (42 ST), Sebastian Salazar por Ánderson Plata (44 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (5), José Ramírez (5), Dávinson Monsalve (6), Marcos Acosta (6); Hárrison Henao (5), Julián Guillermo (6); Michael Ortega (5), Sergio López (5), Johan Arango (6); y Edder Farías (6).

Cambios: Elkin Soto (5) por Sergio López (14 ST), Hansel Zapata por Johan Arango (35 ST).

D.T.: Francisco Maturana.



Goles: Wilson Morelo (43 PT -penalti-), Jhon Freddy Pajoy (30 ST), William Tesillo (40 ST), para Santa Fe. Edder Farías (21 PT), Dávinson Monsalve (27 PT), para Once Caldas.



Amonestados: Juan Daniel Roa (8 PT), en Santa Fe. Johan Arango (29 PT), en Once Caldas



Expulsados: no hubo.



Figura: Jhon Freddy Pajoy (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 11.327 espectadores, aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Wílmar Roldán (6).



Futbolred