¡Santa Fe sigue en los ocho!, le ganó 1-0 a Junior

Independiente Santa Fe superó 1-0 al Junior, este domingo en juego de la fecha 16 de la Liga I-2017. Un autogol de Andrés Correa le dio tres puntos al 'cardenal' para que permanezca en los ocho mejores del campeonato.

Fueron fríos los primeros minutos de juego en El Campín, así como la tarde en Bogotá. Santa Fe con la pelota, pero sin sorpresa. Junior defendiéndose y sin ambición.



Los dirigidos por Julio Comesaña apostaron a la velocidad de Toloza y la inteligencia de Jarlan Barrera, pero no hubo mayor sorpresa, pues fueron controlados por la defensa local.



El cuadro albirrojo siempre tuvo la posesión del esférico, pero con demasiada paciencia y sin encontrar sociedades constantes en el ataque. La esporádica jugada a los 19 minutos apenas sirvió para un tímido aplauso de la afición.



Luego vinieron dos remates 'cardenales' que probaron los reflejos de Sebastián Viera: Ceter y Perlaza fueron los que se atrevieron. A los 37 minutos se abrió el marcador de la manera menos esperada: un autogol de Andrés Correa, defensa juniorista, quien se atravesó erradamente a un tiro libre de Johan Arango. 1-0 para Santa Fe que devolvió la tranquilidad.



Los últimos minutos de la primera etapa fueron mucho más movidos para Santa Fe. Dinámica y alegría en las jugadas, que aunque no terminaron en gol, hicieron ver mejor al mediocampo albirrojo.



La parte complementaria comenzó con explosividad en el local. Jonatan Gómez estrelló un tiro en el palo, cuando segundos antes Viera había rechazado un 'misil' de Perlaza.



Junior sacó a uno de los tres centrales que tenía en su esquema y metió a otro delantero, Cuesta, para acompañar a Toloza. La sustitución pareció funcionar en dos intentos del equipo barranquillero, que llevaron riesgo al arco de Robinson Zapata. Pero Santa Fe conjuró a su favor.



Luego el juego entró en un dominio de Junior, con Santa Fe esperando en su campo. Omar Pérez ingresó para tratar de darle manejo y pausa; el argentino puso un buen pase a Ceter en la primera que tocó, pero el atacante no pudo aprovechar.



Bernardo Cuesta tuvo el empate a falta de 10 minutos para el final del encuentro. Una diagonal suya desnudó a la defensa santafereña, pero el argentino definió mal cuando Zapata parecía vencido.



Con el resultado, Santa Fe sigue en el grupo de los ocho primeros con 26 puntos. Junior, por su parte, queda con 14 unidades en la casilla 18.



Futbolred