¡Más líder que nunca! Santa Fe ganó 0-1 al DIM en el Atanasio

En partido válido por la fecha 11, Santa Fe e Independiente Medellín se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot, los bogotanos consiguieron una victoria como visitantes, John Pajoy marcó de tiro libre el único gol del encuentro.



El partido comenzó bastante movido, el equipo visitante se vio bastante activo cuando el balón pasaba por los pies de Mauricio Molina. Pero fue Edison Toloza quien inquietó de tiro libre, el balón pasó por encima del larguero.

Al minuto 23, Baldomero Perlaza remató a manos del arquero David González, un minuto más tarde Kevin Salazar también intentó de media distancia pero el disparo salió desviado, Santa Fe presionaba arriba provocando el error en salida del rival.

El aviso fue más fuerte cuando Daniel Buitrago remató fuerte y el larquero devolvió el disparo, susto para Independiente Medellín. Santa Fe aprovechando desconcentraciones por parte del equipo rival.



Independiente Medellín por poco aprovecha un mal rebote de Robinson Zapata, que tras un tiro de esquina dejó la bola muerta en el área pequeña, la defensa de Santa Fe logró despejar.



Al inicio del segundo tiempo, Santa Fe marcó de tiro libre, el balón fue al palo del arquero que ya no puedo volver para evitar caer su portería, Santa Fe se iba arriba en el partido.

EL LEÓN ES MÁS LÍDER QUE NUNCA! Enorme triunfo cardenal en Medellín 🦁🇲🇨#DIMvsSFE |0:1| ⏱90+5 pic.twitter.com/bTndDcPJzk — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 4 de septiembre de 2017

Tras el gol Santa Fe comenzó a trabajar como de costumbre, un equipo que sabe replegarse bien y sobretodo no deja espacios que puedan aprovechar el rival, Independiente Medellín no tenía ​ideas, más que la pelota quieta para inquietar a los bogotanos.



Al minuto 73 Independiente Medellín intentó con un contragolpe, los antioqueños avisaban pero no concretaban. El partido en los últimos fue vibrante, más emocional que táctico, Medellín pudo empatar, pero los bogotanos pudieron ampliar el resultado.



Finalmente Santa Fe se quedó con tres valiosos puntos como visitante, es líder de la Liga con 28 puntos, la próxima semana enfrenta a Deportivo Pasto, mientras que Junior recibirá a Tigres.



