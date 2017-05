Santa Fe perdió contra Jaguares 0-2 y quedó al borde de la eliminación

Santa Fe se enredó en la Liga y ahora sí comienza a ver un panorama muy oscuro y peligroso. Necesitaba ganar y ni siquiera empató, perdió en casa, en El Campín, y feo, 0-2 contra Jaguares. Tiene 27 puntos y le queda un solo partido para ganar y rezar. Quedó al borde del abismo.



El equipo cardenal quiso resolver el partido rápido. En 10 minutos de juego ya había exigido al portero visitante en tres oportunidades. Lo estaba bombardeando. Ceter metió un remate al pecho del portero, Carlos Henao cobró dos tiros libres que por poco sorprenden. Más adelante Johan Arango, que fue el más incisivo, metió uno de sus remates desde fuera del área y pasó cerca. Era un Santa Fe lanzado al ataque, intentando romper una muralla.

Sin embargo, el equipo cardenal volvió a fallar, como lo viene haciendo muy seguido. Su primero error fatídico llegó al minuto 29 de la primera parte. El arquero Mosquera hizo un saque de meta largo, la pelota sobró primero al defensor Henao, luego picó en el césped y sobró a Héctor Urrego, y le quedó al solitario Ray Vanegas que encaró y venció al portero Róbinson Zapata. Fue el 0-1.



Jaguares fue un equipo complicado, que corrió, que atropelló, que se paró bien en defensa y que con ese gol que encontró en su primera intención de ataque, se llevó tres puntos que lo dejan en carrera de clasificación.



A partir de ese momento Santa Fe se nubló. La idea inicial se le enredó. Ya no encontró espacios para patear al arco. Johan Arango, que era importante, fue perdiendo peso. Gómez no apareció. No hubo quien guiara al equipo al empate.



En el segundo tiempo Santa Fe ya jugó con el desespero de quien va perdiendo y tiene mucha necesidad de ganar. Sus intentos de ataque fueron errados. Entró Omar Pérez y tampoco pudo dar claridad. Y la muralla de enfrente se hizo más y más sólida.



El partido era muy predecible. O santa Fe empataba en un intento desesperado o Jaguares le clavaba el segundo. Así fue. En un contragolpe letal Urrego perdió el duelo casi en la mitad de cancha con Arrieta y este pico solo, dejando atrás a su inofensivo marcador. Cuando llegó al arco le tocó el balón a Kevin Londoño quien definió el 0-2.



Los cardenales terminaron, como era de esperarse, con desespero. Ceter, a base de amor propio, estrelló un remate incomodo en un palo; un disparo de Gómez lo desvió el portero Mosquera, que también le sacó un cabezazo a Perlaza.



La clasificación cardenal quedó muy comprometida. Le falta un partido contra Alianza Petrolera. Está al borde del abismo.



DEPORTES