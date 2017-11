Carlos Bejarano figura en el Campín: Santa Fe 0-0 América

Era el clásico del morbo, el que se esperaba con ansias. Para los hinchas de Santa Fe, ya clasificado y líder de la Liga, la única preocupación era darle un empujoncito al América de Cali para que su regreso a la segunda división estuviera más cerca; mientras que para los caleños, afanados por el descenso, sumar un punto era la gloria. Y lo hicieron, otra vez. El empate 0-0 de este domingo en El Campin fue un gran premio para los escarlatas, ya que pase lo que pase en los juegos aplazados, dependen de sí mismos para mantenerse en primera división.

La labor no fue nada fácil. Santa Fe fue el dueño del balón la mayoría del tiempo, tuvo el 59 por ciento de dominio del balón contra el 41 del América, que debió aguantar y seguir aguantando. El dominio santafereño fue contundente: 12 llegadas al arco, contra una de los visitantes.

Sin embargo, ese dominio no se plasmó en el marcador, y el gran culpable de eso fue el arquero Carlos Bejarano. En el primer tiempo, ‘BejaDios’, como lo apodan muchos hinchas del América, salvó en dos oportunidades. En la primera, a los ocho minutos, le ganó un mano a mano a Baldomero Perlaza gracias a su habilidad para salir a achicar, y luego, a los 21, le sacó un tiro libre a Juan David Valencia que muchos hinchas alcanzaron a gritar gol.



El tono del partido fue el mismo; Santa Fe acercándose y América aguantando al límite. En el inicio de la segunda parte, los locales tuvieron la más clara. Luego de un tiro de esquina, el balón quedó en el área chica y Valencia solo debía meter el pie para hacer el gol, pero como un ángel llegó el capitán Diego Hérner para alejar el peligro.



Pasaban los minutos y América hacía su negocio; de a poco llegaba el cuarto empate 0-0 consecutivo fuera de casa; era el octavo partido sin perder, y llegaba un punto más para alejarse de la zona del descenso. Y, para rematar, Santa Fe ayudó en la causa cuando el técnico Gregorio Pérez decidió cambiar a Anderson Plata por Kevin Salazar. Luego de este remplazo, el león perdió el cambio de ritmo que le daba el delantero, con lo que el ataque perdió peso con un muchacho que llegó como una futura estrella, pero con el paso del tiempo se va apagando cada vez más.



Solo cuando faltaban cinco minutos para acabarse el partido se atrevió América a salir un poco de su cueva. Con pelotazos largos generó dos ocasiones que pudieron poner el partido a su favor, pero Hérner no llegó a cerrar por centímetros un buen centro al área en una, y en la otra William Arboleda no pudo dominar el balón y fue presa del arquero Róbinson Zapata, espectador de lujo del encuentro.

Santa Fe llegó a 38 puntos en la tabla de posiciones y sigue sumando en la reclasificación, pero hace rato se le olvidó ganar. “No hemos podido lograr el desequilibrio en el resultado; de allí, los cuatro empates consecutivos. No veo que el equipo se haya conformado con el empate; el rival también juega, y debemos tomar recaudos”.



Por su parte, en la última fecha contra Bucaramanga, América deberá ganar para mantenerse en primera división y clasificar a los cuartos de final de la Liga. “Dependemos de nosotros y hay que seguir creyendo como todo el año”, comentó Hérner al finalizar el encuentro.

Síntesis

Santa Fe: Róbinson Zapata (6); Víctor Giraldo (5), José Moya (5), Javier López (5), Dairon Mosquera (6); Juan Daniel Roa (6), Sebastián Salazar (5), Baldomero Perlaza (6), Juan David Valencia(7); Ánderson Plata (6), Wilson Morelo (5).

DT: Gregorio Pérez



América: Carlos Bejarano (8); Juan Camilo Angulo (6), Diego Hérner (7), Éder Castañeda (6), Iván Vélez (6); Camilo Ayala (5), Elkin Blanco (5), Carlos Lizarazo (5), Darío Botinelli (5); Olmes García (5), Cristian Martínez (6).

DT: Jorge da Silva



Partido: Intenso



Cambios en Santa Fe: Kevin Salazar por Plata (22 ST), Omar Pérez por Perlaza (30 ST), Yeison Gordillo por Salazar (31 ST).



Cambios en América: William Arboleda (6) por García (1 ST), Alejandro Bernal (5) por Botinelli (3 ST), Brayan Angulo por Lizarazo (29 ST) .



Goles: no hubo.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Bejarano (8).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 28.807 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (6).







CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev