Nueva sanción de la Dimayor por simulación

Continúa la campaña del fútbol colombiano para sancionar de oficio a los jugadores que simulan faltas y hacen incurrir en errores a los jueces. El último boletín de sanciones del Comité Disciplinario de la Dimayor castigó con dos semanas de suspensión para ejercer cualquier actividad deportiva y 44 millones 266 mil pesos al jugador Carlos Giraldo (Pasto) por simular una agresión del jugador Darío Botinelli (América) en su rostro.

“La revisión de las imágenes oficiales de la jugada, se puede evidenciar que el actuar del jugador Giraldo contribuyó en un error de juicio y como consecuencia de ello, generó que el árbitro adoptara una decisión incorrecta, esta es, la expulsión del señor Darío Botinelli. En esta oportunidad, el señor Carlos Giraldo fingió que el jugador Botinelli lo golpeó a la altura de su rostro cuando en realidad lo que se puede percibir es un leve empujón sobre su pecho”, dice la publicación sobre el caso mencionado.



Como consecuencia de la jugada en cuestión, el Comité decidió que Botinelli solo pagará una fecha de sanción como consecuencia de la expulsión, y no se extenderá su castigo por agresión ya que esta fue simulada.



El que sí recibió una fuerte sanción, ocasionada en el mismo juego Pasto vs. América, fue el jugador Alejandro Bernal. El futbolista fue castigado con dos millones 213 mil pesos y tres fechas de suspensión por irrespetar al árbitro (tumbarle la tarjeta roja antes de mostrársela).



Por su parte, Andrés Pérez, jugador del Deportivo Cali, quien también fue investigado por simular una agresión en su rostro, fue exonerado del castigo ya que el Comité afirmó que: “las pruebas que constan en este expediente en atención a los artículos 204 y 205 del CDU de la FCF2, el Comité concluye que el jugador adversario si golpea al jugador Pérez con su codo al señor Pérez en la altura del mentón y, por lo tanto, no encuentra mérito para imponer alguna sanción disciplinaria”.



Vea aquí el boletín completo con todas las sanciones de la semana.



DEPORTES