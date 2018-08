Dos semanas de suspensión para Jorge Almirón, DT de Nacional

La Comisión Disciplinaria del campeonato sancionó al técnico de Atlético Nacional, Jorge Almirón, con dos semanas de suspensión y 520.800 pesos de multa por las declaraciones en las que insinuó que la Dimayor estaría beneficiando a Millonarios.

"En esta ocasión se reprochan las declaraciones que el señor Almirón comunicó pues no solo se emitieron sin obedecer al conducto regular sino también porque ponen en duda la imparcialidad de una institución como la Dimayor que desde el inicio de la competencia deja en claro su fixture y las normas que la regulan", dice el comunicado de la Comisión Disciplinaria.



“Vemos que en la Dimayor hubo un cambio de presidente pero no ha cambiado nada. Nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para nosotros y para la gente es muy importante. Entonces viajamos todo el viernes, descansamos el sábado y jugamos el domingo”, dijo Almirón.



“En un momento no se podía hacer porque la Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores y no había Policía. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías, me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno para que pueda Millonarios sacar ventaja de este partido”.



Almirón tiene derecho al recurso de reposición ante la misma Comisión.



