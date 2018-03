'Fuimos un saco de nervios, no tuvimos claridad': Gregorio Pérez

Gregorio Pérez, técnico de Santa Fe, miraba resignado en la sala de prensa de El Campín a los periodistas que llegaron a averiguar qué había pasado en la derrota frente al Huila. El uruguayo asumió la responsabilidad. No le echó la culpa a nadie. Simplemente, se sentó frente al micrófono y trató de mostrar lo que él cree que sucedió.

Santa Fe no pudo romper una defensa cerrada como la del Huila. Muchas veces, con ese planteamiento, los rojos ganaron varios partidos, incluso campeonatos. “Lo que vino a buscar Huila es respetable. Fuimos un equipo contra Envigado y otro en este partido. Aparte cuando nos regalaron el terreno, fuimos un saco de nervios y fuimos a buscarlo sin ninguna claridad. Tenemos que encontrar realmente las situaciones con trabajo porque no va a ser el único equipo que plantee lo que se vio”, señaló Pérez.



El subcampeón colombiano no creó, prácticamente, opciones de gol en el segundo tiempo. “No encontramos los caminos, el primer tiempo fue parejo. Huila se agrupo muy bien esperando la contra. La posibilidad que tuvieron ellos la metieron, a nosotros nos faltó claridad, no cerramos bien las bandas porque del último cuarto de cancha hacia atrás estaba todo el equipo adversario. Por el medio también se nos cerraron los caminos, más allá de las variantes que buscamos no encontramos la posibilidad de abrir el marcador”, explicó el DT.

#RuedaDePrensa "Todas la derrotas duelen y perdimos tres puntos muy importantes" - G. Pérez. — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 18 de marzo de 2018



Pérez ya piensa en América, otro equipo que viene en crisis y que este domingo jugará contra Bucaramanga. “Perdimos tres puntos importantes, pero hay que trabajar desde ya y pensar en el partido frente a América para buscar la posibilidad de seguir sumando. Las derrotas duelen todas, hay que aceptar lo que pasó. Acá no se trata de señalar a nadie, ni los que salieron, los que entran ni si alguno cometió un error. El responsable soy yo y voy a seguir siéndolo”, concluyó el uruguayo.



DEPORTES