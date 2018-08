'Si no tenemos un equipo que ataque no es Millonarios': Russo

Miguel Ángel Russo ya dejó atrás la derrota frente al Medellín, aunque reconoce que le dolió mucho la derrota. El DT de Millonarios volvió a responderle a su colega de Nacional, Jorge Almirón, quien habló de un supuesto favorecimiento al equipo azul. Estas son algunas frases de la rueda de prensa de Russo.

Las quejas de Jorge Almirón. “A nosotros nos han tocado situaciones similares. Jugamos contra Independiente un jueves, el viernes viajamos a Bogotá, el sábado a Barranquilla y jugamos ese domingo con Junior. Ahora que vinimos de Paraguay, igual. Yo tengo por norma no quejarme de eso. Si estamos así es porque tenemos competencia internacional y que estar preparados. Después, cada uno entiende lo que tiene que decir”.



El avance del equipo. “Recién empezamos a competir pero estamos bien. A la metodología de trabajo le estamos agregando cosa nuevas. En algún momento, por una cosa lógica de necesidad y competencia, hay que estar preparados. Viene la triple competencia y aspiramos a las tres cosas”.



Por qué no jugó Christian Marrugo frente al DIM: “El que yo entienda que esté mejor, jugará. No es la primera vez que ha pasado, pasará siempre. Buscamos una sana competencia por el lugar, los eso tiene que existir, buscamos mejorar y que cuando les toque jugar, aprovechar el momento. Nadie tiene nada asegurado, ese es el motivo principal. Tenemos un lema: Como se entrena, se juega, y de ahí no nos apartamos”.



El golpe de la derrota frente al Medellín. “En los equipos siempre es todo colectivo, no hay nada individual. Las líneas funcionan en forma ordenada. Entender los tiempos del fútbol no es fácil: trabajo con seres humanos, no con máquinas. No se puede programar y decir ‘esto se hace y esto no se hace’. Hubo cosas que nos costó asumir del juego. La única forma de progresar es reconocer los errores, y después, mucho trabajo, mucho video: cualquiera sea el resultado, no nos apartamos de eso. Lo más grande este grupo es la fortaleza anímica. Seguro que nos dolió perder, pero de poquito nos vamos recuperando. Hace un año que no perdíamos de local y no nos gusta. La obligación es ganar siempre.



Los errores de funcionamiento. “Cuando dejas muchos espacios, siempre llegas tarde a todo. El fútbol pasa por cómo estés ordenado y cómo tengas el control del balón. Si eso no pasa, vamos a llegar siempre tarde, estamos mal ubicados. El sábado nos pasó: llegas lento, llegas tarde. Otras veces llegas justo, tienes el timing necesario. Hay un orden que no lo puedes perder y con eso queremos crecer también en ataque. Es lo que queremos y buscamos: si no tenemos un equipo que ataque no es Millonarios”.



