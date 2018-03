Bentancourt, otro delantero extranjero que no rinde en Santa Fe

Hay una tendencia en Santa Fe. A sus delanteros extranjeros, a los que han apostado en los últimos años, no les va bien: el paraguayo Guido di Vanni, el ecuatoriano Daniel Angulo, el argentino Denis Stracqualursi y el venezolano Juan Falcón pasaron sin marcar diferencia en el club. Ahora, los ojos están puestos en el uruguayo Rubén Bentancourt, quien llegó como refuerzo y solo lleva un gol en el año.

Santa Fe visita este miércoles a Envigado (6 p.m., TV de Win Sports) con mucha necesidad, pues en la Liga tiene cuentas que recuperar. Necesita goles, pero su artillero, Wilson Morelo, quien ya pagó una fecha de suspensión, no viajó con el equipo. Tampoco jugó el pasado jueves, cuando Santa Fe le ganó a Pasto 1-0. Sin Morelo, la responsabilidad del gol recae en los otros atacantes que llegaron como refuerzos y aún no marcan diferencia: ni el colombiano Brayan Fernández ni Bentancourt.



El uruguayo ha jugado en 10 partidos (con más minutos en la Liga que en la Libertadores) y lleva un gol, que le anotó a Alianza. Sin embargo, el cuerpo técnico lo espera. “Es un jugador al que le tenemos fe y confianza. Tiene negado el gol. Se ha puesto nervioso porque quiere cumplir. Lo vamos a seguir apoyando”, dijo el DT Gregorio Pérez.



Desde el 2013 Santa Fe no tiene un delantero extranjero medianamente eficaz: fue el argentino Silvio el ‘Pulpo’ González, quien anotó nueve goles. Desde entonces, las cifras alarman: Angulo y Stracqualursi hicieron de a un gol. El que más hizo fue Falcón: dos. ¡Y Di Vanni se fue en ceros!



DEPORTES