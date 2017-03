Rionegro y Patriotas, pelearán por dos objetivos diferentes

A las dos de la tarde estos dos equipos abrirán la jornada sabatina de la Liga I. Los antioqueños lucharán por los tres puntos en su casa para abandonar la última casilla de la tabla, mientras que Patriotas requiere de una victoria para no dejar el octavo lugar.

“Nueve juegos y solo cinco puntos conseguidos por nuestro equipo nos deja en una penosa situación”, expresó el técnico Néstor Otero, sin dejar su inconformidad con los arbitrajes, los cuales, fecha tras fecha dijo que los han venido perjudicando.

Cabe anotar que las cifras de Rionegro Águilas los tienen en la cola de la tabla de posiciones, pues en nueve juegos han empatado en cinco ocasiones y perdido en otras cuatro salidas. Además, suman dos derrotas en línea. La última vez que jugó en casa fue contra Envigado, con el que perdió 1-2.



Para lograr la victoria contra Patriotas los dirigidos por Otero entrenaron a doble jornada en su sede deportiva La Morelia. En las mañanas profundizaron en trabajo regenerativo y en las tardes labores tácticas.

“Lo más preocupante es que aún no sabemos qué es ganar este semestre, en cada fecha pensamos que es una nueva oportunidad para sumar los tres puntos pero no nos han acompañado los resultados ni la buena suerte”, expresó John Javier Restrepo.



Rionegro, sin dudas, vive su peor campaña desde que ascendió a la categoría A del fútbol colombiano en 2011. Pues era costumbre que este equipo arrancara dentro de los primeros ocho lugares y no saliera de ahí hasta los cuadrangulares finales.



Esta preocupante situación tiene a todos con los pelos de punta, más aún al técnico Otero, a quien se le ha visto el trabajo, ha probado todas las variantes, suma diferentes cambios en cada jornada pero no ha conseguido consolidar un equipo fuerte en defensa y efectivo en la punta, sus números en este aspecto son ocho goles en contra y dos a favor.No obstante, la última nómina titular que utilizó el técnico de Rionegro no lo dejó insatisfecho del todo, por eso, va a repetir a los mismos jugadores este sábado con la intención de que esta vez sí obtengan los tres puntos en disputa.

Dando la pelea

Por su parte, el cuadro que orienta el tunjano Diego Corredor enfrentará este sábado, a partir de las 2:00 de la tarde, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, a Águilas Doradas en cumplimiento de la fecha 11 del campeonato.



“Esta es una para que nos sirvió después de venir de una seguidilla de partidos que nos tenían con mucho cansancio físico y desgaste en algunos jugadores. Además nos sirvió para replantear algunas cosas y mejorar en todas las líneas, pero en especial en la zona ofensiva”, indicó Nicolás Carreño, lateral de Patriotas.



El futbolista boyacense asegura que el balance del equipo es positivo transcurrido la mitad del campeonato.



“Estamos dentro de los ocho clasificados y desde que comenzó el torneo nunca hemos estado por fuera. Quizás tenemos mucho que mejorar, de pronto más que nada en la parte ofensiva, pues nos hecho falta el gol en algunos partidos. También somos conscientes de que no podemos perder puntos en casa porque aquí tenemos que ser muy fuertes”, apuntó Carreño.



A su turno el técnico del plantel indicó que el equipo está pensando tanto en el torneo local como en su compromiso frente al Everton, en Viña del Mar, el próximo miércoles 5 de abril por la Copa Sudamericana, y por eso frente a Águilas utilizará la formación titular.



“Estamos pensando en el presente, en Rionegro y también en la Copa, pero sin descuidar la Liga, por eso el grupo esta mentalizado que con Águilas será un partido a muerte, una final”, dijo Corredor, quien espera poder sumar hoy puntos para ampliar diferencias y seguir metido en el grupo de los ocho.



“El equipo que jugará hoy prácticamente será el mismo que presentaremos en Chile”, expresó el estratega, quien aseveró que la nómina que jugó el partido pasado frente a La Equidad, en Bogotá, será en un 90 por ciento la misma que enfrentará a Águilas, salvo Uvaldo Luna, Edis Ibargüen y Omar Vásquez, jugadores a quienes los reservarían para el duelo con Everton.



Probables alineaciones:

Rionegro Águilas: Ernesto Hernández, Fabián Viáfara, Hányer Mosquera, Jhon Valencia, Fabio Rodríguez; John Javier Restrepo, Juan Esteban Ortiz, Yilton Díaz, Luis Mosquera, Daniel Hernández y Luis Páez.

DT: Néstor Otero.



Patriotas: Álvaro Villete; Edgardo Rito, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas y Nicolás Carreño; Larry Vásquez, Raúl Loaiza, Michael Medina y Mauricio Gómez; César Valoyes y Duván Herrera.

DT: Diego Corredor.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro