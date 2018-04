Rionegro, eliminado de los cuadrangulares; empató 1-1 con Jaguares

Difíciles, por no decir que imposibles, quedaron las aspiraciones de estos dos equipos para la siguiente fase del campeonato colombiano. El total de puntos a los que llegarían no les daría para clasificar.



La primera opción del partido fue un remate de Leonardo Escorcia que atajó el arquero Roque Cardozo, también protagonizó la última del encuentro, salvo que ésta no fue una opción sino un gol de cabeza que significó el empate 1-1 de Jaguares, que desde el minuto 19 del primer tiempo estaba abajo en el marcador, tras el gol, también de cabeza, del goleador de Rionegro, Humberto Osorio.

Lo celebró Escorcia con sus compañeros, pero sin tanta algarabía, mientras que los de Rionegro no lloraron ahí en la grama, pero seguro sí en el camerino, porque no lo quisieron hacer ahí frente a los menores que estaban celebrando en la gradería el Día del Niño.



Este gol, al último minuto, que en realidad se dio faltando 10 segundos para el fin del partido, fue para las Águilas más doloroso que el día que visitaron a Leones, que les ocurrió casi lo mismo.



Hernán Torres les había manifestado a sus jugadores que no bajaran la guardia en ningún momento del partido, ya les había ocurrido en otros compromisos y no podía repetirse más de una vez el mismo error.



Pero volvió a ocurrir, y esta vez más cerca del final, pues apenas Escorcia convirtió el empate, tras un centro de su compañero Eber Díaz, el árbitro Carlos Betancur inmediatamente terminó el juego.

Fue en ese momento en el que Humberto Osorio le pesó aún más no haber convertido la otra opción que tuvo en el minuto 34 del segundo tiempo, cuando estrelló un remate contra uno de los postes del arco cordobés. Pero el partido entre Águilas y Jaguares no fue tan reñido como en un principio había pensado la hinchada que iba a ser.



El primer tiempo tuvo un remate de Freddy Hinestroza, en el 24, que atajó el arquero Wilder Mosquera. También se presentó una llegada el equipo visitante, con un disparo de Deinner Quiñones que encajonó el arquero Cardozo. En la parte complementaria Jaguares tuvo otra opción con Quiñones, pero esta vez su remate salió desviado.



Jaguares vino a apretar en los últimos minutos, le salió la última oportunidad y lo logró, lastimosamente el empate no le iba a servir y con este resultado se eliminó, junto a su rival, de cualquier aspiración a la siguiente fase de la Liga I. En la última fecha, en horario por definir, Rionegro visitará a Atlético Bucaramanga; mientras que Jaguares de Córdoba, de local, enfrentará a Junior.

Síntesis

Rionegro Águilas 1 / Jaguares de Córdoba 1

​

Rionegro: Roque Cardozo (6); Fabián Viáfara (6), Johny Acosta (6), Fernei Ibargüen (6) y Álvaro Angulo (6); Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (6), Edson Vásquez (6) y Freddy Hinestroza (6); Daniel Lloreda (5) y Humberto Osorio (6).

DT: Hernán Torres.



Jaguares: Wilder Mosquera (6); Fabio Castillo (6), Edwin Ávila (6), Leonardo Escorcia (6) y Juan Zuluaga (6); Juan Roa (6), Alexis Hinestroza (6), Léiner Escalante (6), Pablo Rojas (6) y Deinner Quiñones (5); Eder Steer (5).

DT: José Rodríguez.



Partido: regular.



Cambios en Rionegro: Yilton Díaz por Daniel Lloreda (20 ST), Juan Giraldo por Edson Vásquez (31 ST) y Johan Jiménez por Humberto Osorio (42 ST).



Cambios en Jaguares: Juan Mezú por Léiner Escalante (17 ST), David Contreras por Juan Roa (32 ST) y Eber Díaz por Eder Steer (40 ST).



Goles de Rionegro: Humberto Osorio (19 PT).



Goles de Jaguares: Leonardo Escorcia (45+2 ST).



Amonestados: Ayala, Angulo (Rionegro).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Con este empate se vieron afectados los dos equipos en sus aspiraciones a la siguiente fase de la Liga I-2018.



Figura: Leonardo Escorcia (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 5.000 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Carlos Betancur (7).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro