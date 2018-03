Junior no pudo con Rionegro: empataron sin goles

El clima no pudo haber estado mejor en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. El clima fresco, sin lluvia y poco viento fue el ambiente propicio para que se jugara buen fútbol en el terreno de juego.

Ambos equipos apelaron a la vía rápida en el primer tiempo. Los de Junior lo intentaron de media distancia, Marlon Piedrahita estrelló el balón en el horizontal mientras que Teófilo Gutiérrez tiró el balón por encima.



Yilton Díaz no duró más de 10 minutos en la cancha, fue sacado en camilla luego de sufrir un tirón en su muslo derecho. El dolor pudo más que sus ganas de jugar y fue reemplazado por Juan Pablo Otálvaro.



Los rojiblancos habían llegado con toda la pesada a territorio de Rionegro, pero aun así no marcaron la diferencia.



El local mostró resistencia y orden, también fútbol ofensivo. Lo intentó en dos ocasiones, en un tiro libre que cobró Freddy Hinestroza, en la que se formó un enredo que por poco entra al arco de Junior, y la otra opción fue un remate que terminó sacando la defensa visitante.



El arquero Sebastián insistió en dos tiros libres, uno en el primero y el otro en el segundo tiempo. Estuvo más cerca de convertir en la primera mitad, con un cobro que pasó a escasos centímetros del ángulo derecho. El otro pasó muy por encima.



En la segunda mitad se multiplicaron por dos las opciones para cada equipo. Primero atacaba uno y luego respondía el otro, ninguno de los dos quería mostrarse desentonado con el ritmo acelerado que se estaba presentando en el Alberto Grisales.



En las Águilas el que estuvo más cerca del gol fue Humberto Osorio, pero se equivocó en tres ocasiones en las que era más difícil errar.



Lo siguió Juan Pablo Otálvaro, pero tampoco tuvo puntería en sus remates.



En el otro bando, en Junior, estuvo insistente Chará. En una de sus jugadas le dio por hacer un taco dentro del área, fue entonces cuando el defensor Fabián Viáfara quiso rechazar y por poco termina haciendo un autogol. Tuvo suerte que el balón se estrellara por segunda vez en el poste.



James Sánchez también se hizo presente en una jugada en la que cabeceó la pelota y terminó en manos del arquero. En el último minuto de reposición Chará pudo haber conseguido el único gol de la noche de no ser por el arquero Cardozo, que con las ‘uñas’ evitó un balón que iba para la raíz del poste izquierdo.



En la próxima fecha, Junior recibirá a Millonarios, el domingo a las 5:15 p. m.; mientras que Rionegro, al otro día, visitará a Once Caldas, a las 7:30 p. m..

Síntesis



Rionegro Águilas 0 / Junior

Rionegro: Roque Cardozo (6); Fabián Viáfara (6), Jhonny Acosta (6), Hanyer Mosquera (6) y Luis Mosquera (6); Francisco Rodríguez (6), Camilo Ayala (6), Yilton Díaz (lesionado 10 PT), Freddy Hinestroza (6) y Luis Hurtado (5); Humberto Osorio (5).

DT: Hernán Torres.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (6), Alberto Rodríguez (6) y Germán Gutiérrez (6); James Sánchez (6), Rubén Pico (6), Sebastián Hernández (6), Yimmi Chará (6); Teófilo Gutiérrez (5) y Luis Carlos Ruiz (5).

DT: Alexis Mendoza.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Juan Pablo Otálvaro (5) por Yilton Díaz (10 PT), Daniel Lloreda por Luis Hurtado (23 ST) y Denis Gómez por Juan Pablo Otálvaro (38 ST).



Cambios en Junior: Jonatan Alvez por Luis Carlos Ruiz (22 ST) y Luis Díaz por Teófilo Gutiérrez (28 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.



Goles de Junior: no hubo.



Amonestados: Otálvaro, Ayala, Acosta, Mosquera, Rodríguez (Rionegro); Pico, Gutiérrez, Sánchez (Junior).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Rionegro Águilas aumentó a cinco partidos la racha sin conocer la derrota, este semestre, en condición de local.



Figura: Freddy Hinestroza (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 3.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro