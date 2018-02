Rionegro sigue sin ganar en casa: empató 0-0 frente a Atlético Huila

Antioqueños y huilenses abrieron la tercera fecha de la Liga I-2018. Rionegro, que tuvo más posesión que Huila, terminó con diez hombres tras la expulsión de Freddy Hinestroza, en el minuto 32 ST.

Al tiempo que Atlético Huila no supo aprovechar la superioridad numérica y su arquero terminó siendo la figura del partido, tras evitar en el segundo tiempo la caída de su pórtico.



En una noche fría, sobre un césped que fue anegado por la lluvia que cayó minutos previos al compromiso, empataron los elencos dirigidos por Hernán Torres y Néstor Craviotto.



Ambos equipos arrancaron acelerados pero mientras trascurrían los minutos del primer tiempo fue el conjunto local el que se quedó con el balón y las opciones más claras.

Huila fue el primero en atacar, con Michael Ordóñez como el autor material cuando apenas iba un minuto después del pitazo inicial.



Rionegro no se dejó amedrentar. El defensor Hanyer Mosquera subió al ataque y por poco consigue abrir el marcador en el minuto nueve. Pecó en querer ubicar la pelota y no pegarle con fuerza, fue así que le dejó el camino fácil al arquero Geovanny Banguera para que atajara el balón.



Cinco minutos después el mismo Hanyer volvió a estar muy cerca de abrir el marcador, esta vez fue a través de un centro de Daniel Hernández que concretó de cabeza pero lo mandó hacia un costado del ángulo derecho del arco huilense.



Daniel Hernández, que estaba feliz enviando centros desde el costado derecho, se la dejó después a Hinestroza para que éste la desaprovechara.



Vino entonces una respuesta de Huila, en un tiro libre que cobró Carlos Ramírez, el balón pegó en la barrera; de no ser por el arquero Juan David Valencia seguro hubiera entrado por la raíz del palo izquierdo.



Siguieron las opciones para los antioqueños, el delantero Agustín Vuletich tuvo su primera intervención con una media volea que pasó por encima, y después Hinestroza consiguió un remate en el que el arquero Banguera llegó con dificultades.

A los 36 se presentó una jugada dudosa en la que los locales pidieron la pena máxima por una aparente falta dentro del área. El árbitro Ferney Trujillo no lo consideró así y tuvo que apaciguar los ánimos con tres tarjetas amarillas.



Hernán Torres quedó con su ‘piquiña’ porque no le dieron a su equipo el penalti. Se desconsoló aún más cuando vio que su volante creativo Daniel Hernández tenía que abandonar la cancha por una lesión en el hombro.



Envió a Leandro Velásquez, refuerzo argentino para esta temporada, que ayudó en la última jugada del primer tiempo en la que Hinestroza volvió a rematar a las manos del arquero huilense.



La segunda parte estuvo menos intensa, pero también tuvo varias opciones claras de gol.



Al principio fueron tres llegadas claras que fueron evitadas por el arquero Banguera, la primera fue un remate de Hinestroza (13 ST), luego fue un disparo de Leandro Velásquez (21 ST) y más tarde un cabezazo de Vuletich (22 ST).



El local parecía cerca de convertir su primer gol en la Liga I-2018. Pero a los 32 quedó en desventaja al perder a otro de los hombres de ataque, a Freddy Hinestroza, uno de los que más había buscado la anotación.



Hinestroza vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta cometida a ras del piso. Atlético Huila trató de aprovechar pero ni Carlos Ramírez, en un tiro libre, que atajó Valencia ni Diego Gómez, que picó el balón por encima, lograron marcar la diferencia.

La última opción del partido fue para el delantero Osorio Botello, quien después de bajar la pelota con el pecho la mandó por encima del travesaño.



Con este resultado, a la espera de los otros resultados de la tercera jornada, Huila ocupa la décima casilla, con cuatro puntos, mientras que Águilas está en la 14, al sumar dos unidades.



En la próxima fecha, Rionegro visitará a Boyacá Chico, el sábado a las 6 p. m. Atlético Huila, entretanto, jugará en su casa contra Junior, el domingo a las 6 p. m.

Síntesis

Rionegro: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (5), Jhonny Acosta (6), Hanyer Mosquera (6) y Luis Mosquera (6); Francisco Rodríguez (6), Camilo Ayala (6), Omar Vásquez (6), Daniel Hernández (lesionado) y Freddy Hinestroza (6); Agustín Vuletich (5). DT: Hernán Torres.



Huila: Geovanny Banguera (7); Elvis Perlaza (6), Andrés Felipe Correa (6), Eddie Segura (6) y Carlos Andrés Ramírez (6); Harlin Suarez (5), José David Leudo (5) y Michael Ordoñez (5); Diego Gómez (5), Omar Duarte (5) y Jorge Ramos (4). DT: Néstor Craviotto.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Leandro Velásquez (5) por Daniel Hernández (40 PT, lesionado), Humberto Osorio por Agustín Vuletich (25 ST) y Denis Gómez por Leandro Velásquez (36 ST).



Cambios en Huila: Edwar López (5) por Michael Ordóñez (1 ST), Ronaldo Tavera (4) por José David Leudo (15 ST) y Deyman Cortés por Omar Duarte (41 ST)



Goles de Rionegro: no hubo



Goles de Huila: no hubo.



Amonestados: Hinestroza, Velásquez (Rionegro); Suárez, Ordóñez, Leudo, Gómez (Huila).



Expulsados: Freddy Hinestroza (32 ST, doble amarilla).



Detalle: Rionegro Águilas, pese a ser uno de los equipos que más se reforzó este semestre, no ha podido ganar ni conseguir un gol en la Liga I.



Figura: Geovanny Banguera (7).



Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 2.300 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Ferney Trujillo (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro