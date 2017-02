Rionegro Águilas y Alianza Petrolera firmaron un empate sin goles

Muy pocas acciones ofensivas se presentaron durante el partido entre antioqueños y santandereanos. Con este resultado, el conjunto local sumó su segundo empate sin goles, mientras que los de Alianza consiguieron su primer punto, después de caer 1-2, en la primera fecha contra Bucaramanga.

Una tarde-noche sin lluvia, pero con aire frío, fue la anfitriona para este partido. En el primer tiempo la afición presenció tres opciones de gol. Dos para Rionegro y una para Alianza.

Las llegadas de Rionegro fueron dos remates, ambos con poca potencia, uno realizado por Luis Páez (15 PT) y otro por el paraguayo Roque Caballero. El de Páez pasó por un costado, mientras que el de Caballero revistió peligro, puesto que no pudo ser controlado por el arquero Ricardo Jerez, aunque al final fue rechazado por la defensa visitante (39 PT).

La llegada de Alianza fue por el costado izquierdo, un centro en el que Mauro Bustamante no logró conectar porque el arquero Ernesto Hernández fue más rápido que él (32 PT).

En el segundo tiempo fue más de lo mismo, control excesivo del balón y juego sin profundidad. Al principio tuvo más la pelota Rionegro, pero al final la perdió; fue Alianza quien terminó apretando e intranquilizando la zona defensiva de su rival.

La primera opción de la segunda parte fue un remate de media distancia de Luis Mosquera que atajó oportunamente el arquero Jerez (4 ST).

Rionegro, con pocas chances de llegar con pelota en movimiento, tuvo la oportunidad más clara en un tiro libre que ejecutó Juan Esteban Ortiz, que a mitad de camino fue desviado por el defensor Juan Ríos y por poco se convierte en gol, pues se estrelló en palo derecho del arquero Jerez.

El partido entró en un lapso en el que ambos equipos trataron de construir algo, pero solo sirvió para que Alianza creara una opción clara, cuando Santos Palacios, de cabeza, puso a trabajar a Ernesto Hernández, quien en el segundo tiempo fue un espectador más.

Con este resultado los de Rionegro sumaron dos puntos, mientras que Alianza logró su primera unidad.

En la próxima fecha, que se jugará este fin de semana, Rionegro Águilas visitará a Atlético Nacional, el sábado a las 7:30 de la noche. Alianza Petrolera, por su parte, jugará de local contra Deportes Tolima, ese mismo día, a las 5:30 de la tarde.

Síntesis

Rionegro Águilas 0 Alianza Petrolera 0

Rionegro: Ernesto Hernández (6); Hanyer Mosquera (5), Edwin Peraza (5), John Valencia (5), Daniel Muñoz; Juan Esteban Ortiz (6), John Javier Restrepo (5), Luis Mosquera (6), John Varela (5); Roque Caballero (5) y Luis Páez (5).

DT: Néstor Otero.

Alianza: Ricardo Jerez (6); Abraham Stringel (5), Luciano Ospina (5), Carlos Ramírez (5), Cristian Flórez (5); Juan Ríos (5), Yhormar Hurtado (5), Alex Castro (5), Roger Torres (5); Mauro Bustamante (5) y Santos Palacios (6).

DT: Jorge Bernal.

Partido: Aburrido.

Cambios en Rionegro: Álvaro Angulo (4) por John Valencia (26 PT), Johan Jiménez por Luis Páez (18 ST) y Yilton Díaz por John Varela (25 ST).

Cambios en Alianza: César Arias por Roger Torres (20 ST), Gustavo Bolívar por Yhormar Hurtado (22 ST) y Estéfano Arango por Mauro Bustamante (37 ST).

Goles de Rionegro: No hubo.

Goles de Alianza: No hubo.

Expulsados: No hubo.

Amonestados Rionegro: J. Ortiz (40 PT) y Á. Angulo (19 ST).

Amonestados Alianza: Y. Hurtado (38 PT) y C. Flórez (17 ST).

Figura: Juan Esteban Ortiz (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 4.000 espectadores aprox.

Taquilla: Ingreso gratuito.

Árbitro: Mario Herrera (7).

ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Rionegro