Once Caldas sin margen de error, ahora visita al colero Rionegro

En Rionegro Águilas la principal novedad radica en que tendrá un nuevo entrenador, pues el profesor Juan Eugenio Jiménez será el nuevo técnico provisional, en compañía de Hugo Gallego, ante la salida, el pasado lunes, de Óscar Pérez, a quien le pidieron la renuncia por los malos resultados.

Jiménez, quien ya había tenido esta misma responsabilidad al final del semestre pasado, recibió al equipo en la última casilla de la tabla, con dos puntos, tras dos empates y cuatro derrotas.

“Si me toca dirigir el próximo sábado lo haré de forma responsable y buscando los tres puntos que nos permitan revertir esta situación de una vez por todas. A demás sería una buena oportunidad para reencontrarme con mi gran amigo Francisco Maturana y ganarle”, confesó Eugenio Jiménez.



Al parecer este sábado Jiménez sí estará en el banco pero ya suenan nombres como Edison Umaña como candidatos para ocupar este puesto, aunque no hay ninguna información oficial todavía.

“Conozco perfectamente a los jugadores, me he comunicado bien con ellos, sé lo que pueden dar, han mostrado un nivel bueno, pero los resultados en el arco contrario nos han dado una mala jugada. Once Caldas también ha tenido una serie de resultados adversos, no ha encontrado el profe Maturana su estilo, espero que no lo vaya a encontrar contra nosotros. Es un rival de mucho cuidado”, argumentó Jiménez.



Para Fernei Ibargüen, por su parte, no es un secreto que el equipo está en la última posición. Aun así señaló que Rionegro sigue trabajando duro.



“Esperamos que este fin de semana se nos abra el arco. Al profesor Eugenio ya lo conocemos muy bien. Creemos que este sábado se nos va a abrir el camino, vamos a enfrentar a un buen rival que también está pasando por un momento difícil, están colgados en la tabla, pero siempre hacen buenos partidos, son como nosotros que en un descuido se le han ido los tres puntos”, concluyó el defensor Ibargüen.



Uno de los que podría reaparecer este sábado en la nómina de Rionegro es el volante de marca Álvaro Angulo, quien ya se recuperó de una lesión que tenía en su mano.

“Estoy contento porque ya estoy recuperado, fue muy duro ver a mis compañeros desde afuera y no poder colaborarles. Estuve un mes y medio por fuera, espero contribuir al equipo este sábado. La situación es difícil, estamos de últimos, pero venimos trabajando bien, nos falta es la puntada final para poder empezar a sumar de a tres”, finalizó el volante.

Se vive de los resultados

Angustia es la palabra clave, con la cual el Once Caldas iniciará su compromiso contra Rionegro Águilas, otro de los flojos de la Liga y también necesitado del triunfo, en la séptima fecha del campeonato colombiano.



El encuentro entre antioqueños y caldenses significará un verdadero reto para Francisco Maturana, quien no ha podido consolidar su idea de juego, evidente en una defensa vulnerable, un medio campo inoperante y un frente de ataque sin efectividad, que ha puesto en tela de juicio el trabajo del ex seleccionador nacional.



En Manizales, las alarmas están prendidas, pues el conjunto de Francisco se especializó en resucitar a los coleros del rentado, incluso, rivales comprometidos con el descenso logran robarles los puntos, situación que impacta psicológicamente a los jugadores del ‘blanco’, quienes intentan transformar su presente, sin embargo, el pasado no los abandona, escenario que exige victorias, porque el fantasma de la B, de momento tiene su aparición inminente para la temporada 2.018.

“He sido lo más transparente con ellos y les he dicho que la mayoría de los equipos tienen sus propios problemas, pero nosotros tenemos un problema adicional y es que debe de ser muy bueno ganarle al Caldas y a ‘Pacho’ y todos se van a preparar para eso, esto es una invitación a ser mejor, sabemos que no vamos a tener nada fácil y ellos lo tienen claro”, dijo Maturana.



Una sola novedad tendrán los cafeteros contra los paisas: Jerry Ortíz reemplazará a Jaime Córdoba, escenario que pone a Sergio López, en la zona de recuperadores al lado de Hárrison Henao, mientras que Ortíz será extremo derecho.

“Sabemos que no pasamos por un buen momento, aunque queremos ir con la ilusión de que este partido va ser el comienzo de algo exitoso. Estamos conscientes de que tenemos que ir a traernos un buen resultado”, manifestó Ortíz.



Michael Ortega y Johan Arango se sostendrán en la nómina titular y el venezolano Edder Farías volverá a comandar el frente de ataque.

“Es importante seguir trabajando, dado que en momentos de crisis hay que estar más unidos y más fuertes para sacar esto adelante, porque vamos a enfrentar un rival que está en la parte baja de la tabla, al igual que nosotros; estamos con la mentalidad de conseguir el triunfo”, comentó Farías, delantero convocado por Venezuela, el próximo contendor de Colombia en las eliminatorias.



Los ‘albos’, que ocupan las casilla 16 en la cuadro de posiciones con 5 unidades, viajaron a las 10:55 a.m., del viernes hacia territorio antioqueño, por vía terrestre.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Fernei Ibargüen y Luis Mosquera; John Javier Restrepo, Álvaro Angulo, Daniel Hernández y Dany Cure; Agustiin Vuletich y Cristian Maidana.

DT: Juan Eugenio Jiménez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Dávinson Monsalve Marcos Acosta y David Gómez; Hárrison Henao y Sergio López; Jerry Ortíz Michael Ortega y Johan Arango; Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA