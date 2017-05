Rionegro Águilas se acordó tarde de jugar bien: venció 1-0 a Junior

El único gol del partido lo consiguió Daniel Hernández, en el minuto 37 del segundo tiempo, luego de un error en una devolución del jugador James Sánchez hacia su compañero Alexis Pérez. El volante de Rionegro fue más rápido para ‘robar’ el balón y tras una corrida de más de 50 metros venció al arquero Sebastián Viera.

El equipo antioqueño volvió a sumar de a tres puntos. Desde la fecha 14 no pierde en la Liga I. En su afán por remontar posiciones saltó de la última casilla a la 13, en donde está actualmente.



Curiosamente, no pierde desde que el técnico Néstor Otero renunció a la dirección y le entregó el puesto a Juan Eugenio Jiménez, quien actuó en tres fechas como técnico interino, y luego le dejó el equipo a Óscar Pérez, quien ha estado en los dos últimos compromisos.



Con esta victoria sobre el Junior, los de Rionegro llegaron a 20 puntos, en contraste con los de Barranquilla, que aunque jugaron bien, cayeron al puesto 18, al quedarse con las mismas 17 unidades con las que llegaron al estadio Alberto Grisales.



Este partido por la fecha 17 de la Liga I, entre antioqueños y barranquilleros, comenzó bajo un sol agradable, pero terminó acompañado de una llovizna que hizo que el terreno de juego se volviera complicado.



El primer tiempo estuvo más movido que el segundo, a pesar de que en la segunda mitad fue que se presentó el único gol.



Así entonces los que intentaron mover el marcador en los primeros 45 minutos del partido fueron Luis Hurtado, Daniel Hernández y Álvaro Angulo, por parte de Rionegro; y James Sánchez, en dos ocasiones, y el delantero Eidson Toloza, por Junior.



Ya para la segunda mitad, aunque el balón permanecía más tiempo en la mitad de la cancha, los equipos intentaron crear opciones de gol, pero con un terreno en malas condiciones y la lluvia molestando no se produjeron oportunidades claras hasta el momento de la única anotación.



En el minuto 37, a ocho minutos del final, James Sánchez, uno de los jugadores más importantes de Junior en este partido, cometió el error de devolverle a su compañero Alexis Pérez el balón con poca potencia.



Por ahí cerca estaba el volante Daniel Hernández, hasta ese momento uno de los jugadores más inquietos de Rionegro. El volante interceptó el balón y peleó solo contra el mundo y consiguió así la única anotación de la tarde.



Hernández, desde la mitad de la cancha, corrió una ‘maratón’ hasta el área de Sebastián Viera. Dejó en el camino a los defensores rivales y también sorprendió al arquero al que no le dio tiempo de achicarle el paso. Entonces, cuando ya estuvo a menos de un metro de Viera, remató con la pierna izquierda al palo derecho del arco barranquillero.



En Rionegro celebraron esta anotación como si fuera el paso a las semifinales, pero lo que en realidad estaban festejando era el orgullo que significaba ganarle este partido a Junior y echar atrás las cifras que dejó Otero antes de la fecha 14: dos victorias, cinco empates y seis derrotas.



En la penúltima fecha de la fase de Todos contra Todos, Rionegro Águilas visitará a La Equidad, el próximo domingo a las 5:30 de la tarde; Junior, por su parte, jugará ese mismo día a las 7:30 de la noche contra Deportes Tolima en Barranquilla.

Síntesis

Rionegro Águilas 1-0 Junior

Rionegro Águilas: Ernesto Hernández (6); Daniel Muñoz (6), Hanyer Mosquera (6), John Valencia (5) y Álvaro Angulo (6); Felipe Chará (5), Juan Giraldo (5) y Luis Mosquera (5); Daniel Hernández (7); Luis Hurtado (5) y Johan Jiménez (5).

DT: Óscar Pérez.



Junior: Sebastián Viera (5); David Murillo (5), Deivy Balanta (5), Alexis Pérez (5) y Germán Gutiérrez (5); Enrique Serje (5), James Sánchez (6), Leonardo Pico (5); Jarlan Barrera (6); Roberto Ovelar (5) y Edison Toloza (5).

DT: Julio Avelino Comesaña.



Cambios en Águilas: Yilton Díaz (5) por Luis Hurtado (1 ST), Juan López (5) por Johan Jiménez (14 ST) y John Javier Restrepo por Juan Giraldo (23 ST).



Cambios en Junior: Bernardo Cuesta por Roberto Ovelar (32ST), Johnatan Estrada por Enrique Serje (41 ST) y Leiner Escalante por Jarlan Barrera (42 ST).



Goles de Águilas: Daniel Hernández (37 ST).



Goles de Junior: no hubo.



Amonestados: Angulo, Giraldo, Hernández y Mosquera (Águilas), Pérez y Toloza (Junior).



Expulsados: No hubo.



Partido: Regular.



Detalle: Rionegro Águilas, con esta victoria sobre Junior, ajustó cinco fechas consecutivas sin perder.



Figura: Daniel Hernández (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 4.500 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro