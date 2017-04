Rionegro Águilas consiguió su primer triunfo en la Liga

Diez partidos tuvo que jugar Rionegro Águilas para lograr su primera victoria este semestre, derrotó 2-1 a Patriotas.



El cuarto gol del semestre le permitió a Rionegro Águilas lograr su primera victoria en la Liga I. Lo hizo Yilton Díaz, quien ingresó en la segunda parte del partido, luego de que su equipo empezara perdiendo en el estadio Alberto Grisales.

Salir del fondo de la tabla era lo que pretendían los jugadores y cuerpo técnico de las Águilas. Pero muy rápido recibieron el gol en contra, a los 34 segundos de haber iniciado el compromiso.



La anotación la hizo el volante Uvaldo Luna, luego de una jugada colectiva, con un remate con el que quiso aprovechar que el arquero Ernesto Hernández había salido.

Sin embargo, la situación empezó a mejorar para el conjunto local, en el minuto 28, cuando pudo empatar con una jugada que finalizó Luis Mosquera.



En el segundo tiempo el conjunto antioqueño salió decidido por la victoria, 27 minutos después el volante Yilton Díaz recibió un pase preciso de Daniel Hernández, quien también ingresó en la parte complementaria, y solitario frente al arquero Villete definió con sangre fría hacia un costado.



La celebración fue total para los dirigidos por Otero. Le entró un fresquito al técnico, quien previo a este encuentro había expresado su gran preocupación del bajo rendimiento de su equipo. No obstante, según él, no quería tomar la decisión más fácil de ‘abandonar el barco’, pues su ambición era estar con el equipo para remontar en la tabla.



Rionegro, que no había conocido la victoria este semestre, logró tres puntos que le permiten comenzar en firme con lo planteado durante la semana, comenzar a ascender en la tabla y alcanzar a los ocho primeros. Con esta primera victoria, momentáneamente, abandonó el último lugar.



El gran perjudicado fue Patriotas que hasta este sábado venía cumpliendo una actuación destacada. Ocupaba la octava casilla y venía de empatar como visitante contra La Equidad.



Así entonces, las Águilas completaron ocho unidades, seis menos de los que tiene Patriotas actualmente (14), y los mismos que Cortuluá y Huila, a los que les gana la posición por diferencia de gol, y uno más que Junior, el colero de la tabla.



El próximo partido para las Águilas será este miércoles, a las 8:00 de la noche, frente Atlético Huila, juego aplazado correspondiente a la sexta fecha; mientras que Patriotas, por la fecha 11, jugará como local el próximo domingo, a las 4:00 de la tarde, contra Deportes Tolima.

Síntesis

Águilas: Ernesto Hernández (6); Fabián Viáfara (6), John Valencia (6), Hanyer Mosquera (6) y Fabio Rodríguez (6); Alexander Sánchez (6), John Javier Restrepo (6), Juan Esteban Ortiz (6) y Luis Alberto Mosquera (6); Johan Jiménez (6) y Luis Páez (6).

DT: Néstor Otero.



Patriotas: Álvaro Villete (5); Edgardo Rito (5), Danilo Arboleda (5), Óscar Cabezas (5) y Nicolás Carreño (5); Larry Vásquez (5), Raúl Loaiza (5) y Omar Vásquez (5); Uvaldo Luna (5); César Valoyes (5) y Edis Ibargüen (5).

DT: Daniel Corredor.



Cambios en Águilas: Yilton Díaz (6) por Luis Páez (1 ST), Daniel Hernández (6) por Juan E. Ortiz (23 ST) y Juan Giraldo por Alexander Sánchez (31 ST).



Cambios en Patriotas: Mauricio Gómez (5) por Omar Vásquez (15 ST), Carlos Rodríguez por Uvaldo Luna (33 ST) y Jesús Murillo por Edgardo Rito (39 ST).



Goles de Águilas: Luis Mosquera (28 PT) y Yilton Díaz (27 ST).



Goles de Patriotas: Uvaldo Luna (1 PT).



Amonestados: Páez y Giraldo (Águilas) y Villete, Ibargüen, Vásquez, Rito, Loaiza y Arboleda (Patriotas).



Expulsados: No hubo.



Detalle: Luego de 10 fechas que ha disputado el equipo antioqueño pudo lograr su primera victoria en la Liga I.



Figura: Fabián Viáfara (6).



Partido: Bueno.



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 2.500 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Juan Pontón (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro