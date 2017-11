Equidad confirmó su gran momento, clasificado a cuadrangulares de Liga

La Equidad no bajó la guardia en la penúltima fecha de la fase de Todos contra Todos de la Liga Águila II. Este lunes festivo mantuvo la regularidad que lo ha caracterizado este semestre y sumó otros tres puntos.



A falta de una fecha se unió a los ya también clasificados: Santa Fe, Nacional, Junior, Millonarios y Deportes Tolima.

Sin haber mostrado el ataque ofensivo de partidos anteriores, el equipo que dirige Luis Fernando Suárez resolvió en los primeros 15 minutos un partido que pintaba difícil, debido a la presión que iba a meter Rionegro Águilas para quedarse también con los tres puntos.



Carmelo Valencia, el goleador de La Equidad, fue uno de los que participó en la producción del único gol que hubo en el estadio Alberto Grisales. A Valencia lo tumbó Álvaro Angulo dentro del área. Lo embistió por la espalda y el árbitro Santiago Bismark no dudó en decretar la pena máxima.

El encargado del cobro fue Stalin Motta, el capitán, quien con tranquilidad y ubicación puso el balón contra la raíz del poste izquierdo del arquero Juan David Valencia. La pelota entró justo entre el poste y los dedos de Valencia, por un espacio ajustado pero preciso.



Así de ajustado como fue el resto del partido. Por momentos Rionegro tuvo la pelota y puso en riesgo los tres puntos de La Equidad. Y un equipo visitante que manejó el partido, creó otras opciones y le cerró la cancha a su rival.



Antes del gol de La Equidad le habían anulado un gol a Rionegro por una posición viciada de Charles Monsalvo (11 PT). Luego fue el cambio obligado que tuvo que hacer el técnico Suárez, en el minuto 35, ante la lesión de Jean Blanco, el cual fue reemplazado por Brayner de Alba.



A cinco minutos del entretiempo se presentaron tres opciones de gol, entre éstas, la más clara para los locales, que fue desperdiciada por Cristian Maidana, luego fue un remate de media distancia de Carmelo que pasó rosando el poste derecho (41 PT) y a dos minutos del final se presentó una opción más para Rionegro, a través de un tiro libre de Maidana en la que intervino con esfuerzo el arquero Bonilla.

🎉💪¡Felicidad absoluta! Luego de tres años volvemos a clasificar y ahora, vamos por el siguiente objetivo: Ser campeones #EquidadMiPasión pic.twitter.com/aMe7tkpNiD — CDLaEquidadSegurosSA (@Equidadfutbol) 7 de noviembre de 2017

En el segundo tiempo hubo menos emociones pero más táctica. Lo que traduce que se pararon dos equipos enredados en el medio campo, con ganas de tener la pelota pero cortos a la hora de crear situaciones ofensivas.



Sólo tres jugadas hicieron emocionar a los casi dos mil asistentes que ingresaron gratuitamente al partido en el que Rionegro se estaba despidiendo de su afición por este año.



En el minuto 10 fue Daniel Hernández quien puso en aprietos a Bonilla con un remate de media distancia. El arquero soltó el balón, ahí fue cuando lo recuperó Rivaldo Correa y volvió a rematar, con tan buena suerte que Bonilla, como pudo, lo detuvo con las piernas.



Las otras dos llegadas, a pesar de que Rionegro Águilas tuvo el balón, fueron para los de La Equidad, primero con Carmelo Valencia, en una aproximación que fue malograda gracias al achique del arquero local, y segundo fue un remate de Alex Cano que salvó Juan David Valencia (41 ST).

Vamos vamos EQUIDAD pic.twitter.com/OI6jDIgmBq — Armando PIRIPI Osma (@osma_rueda) 7 de noviembre de 2017

Los minutos restantes no fueron para otra cosa sino para estresar más a los técnicos.

Por un lado porque Umaña quería que sus dirigidos volvieran a llegar al área de su rival, y por el otro, porque Suárez rezaba para que sus muchachos no cometieran algún error que les costara los tres puntos que ya tenían en el bolsillo.



Puntos que al final fueron más que importantes para la meta de clasificar a las finales de la Liga II, instancia que desde el primer semestre de 2014 no lograban los bogotanos.



El próximo compromiso para los de Rionegro Águilas será el sábado 11 de noviembre, a las 7:00 de la noche, contra Atlético Bucaramanga. Cabe recordar que este partido es correspondiente a la fecha 15 que había sido aplazado.



A La Equidad, mientras tanto, sólo le queda el partido de la última fecha, el cual se jugará en día y hora por definir contra Deportes Tolima.

Síntesis

Rionegro Águilas 0 - La Equidad 1

​

Rionegro: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (5), Camilo Pérez (5), Fernei Ibargüen (5) y Álvaro Angulo (4); Yilton Díaz (5), John Javier Restrepo (5), Felipe Chará (5) y Cristian Maidana (5); Daniel Hernández (6); Charles Monsalvo (4).

DT: Diego Édison Umaña.



La Equidad: Cristian Bonilla (6); Alex Cano (6), Francisco Nájera (6), Jaider Riquett Molina (5) y Andrés Correa (6); Wilmer Pacheco (6), Juan Mahecha (5), Fabián Vargas (6) y Stalin Motta (6); Jean Blanco (5) y Carmelo Valencia (6).

DT: Luis Fernando Suárez.



Partido: regular.



Cambios en Rionegro: Rivaldo Correa (5) por Charles Monsalve (1 ST), Juan Pablo Otálvaro por Felipe Chará (26 ST) y Harold Rivera por Cristian Maidana (37 ST).



Cambios en La Equidad: Brayner de Alba (5) por Jean Blanco (37 PT), Camilo Mancilla por Jaider Riquett Molina (28 ST) y Mauricio Restrepo por Fabián Vargas (42 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.



Goles de La Equidad: Stalin Motta (15 PT, penalti).



Amonestados: Díaz (Rionegro); Motta, Nájera y Cano (La Equidad).



Expulsados: no hubo.



Detalle: La Equidad, desde el primer semestre de 2014, no lograba clasificar a las finales del fútbol colombiano.



Figura: Fabián Vargas (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Santiago Bismark (4).







Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro